Trânsito em Curitiba: importante avenida tem faixa bloqueada por três dias

Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã): A partir das 9h desta quarta-feira, uma faixa da avenida, entre as ruas Doutor Evangelista Spíndola e Monte Castelo (sentido Centro), ficará bloqueada. A intervenção, que vai até sexta-feira (12/06/2026), serve para a implantação de “agulhas” provisórias que permitirão o desvio do tráfego para uma futura obra de galeria celular. Impacto: Restrição de fluxo em via de grande movimento; motoristas devem buscar rotas alternativas.

Avenida Sete de Setembro (Centro): Bloqueio da via marginal no sentido Praça do Japão, no trecho entre a Rua Desembargador Westphalen e o Museu Ferroviário, para obras na estação-tubo Eufrásio Correia e pavimentação. A previsão de término é de até 45 dias. Impacto: O tráfego deve ser desviado obrigatoriamente pela Avenida Silva Jardim.

Rua Barão do Rio Branco (Centro): Uma das faixas de circulação está interditada entre as avenidas Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava para correção geométrica e nova sinalização. A duração prevista é de 30 dias e haverá mudança definitiva no sentido da via. Impacto: Estreitamento de pista e alteração de fluxo na região central.

Transporte Coletivo

Avenida Sete de Setembro (Centro): Continuidade dos trabalhos de pavimentação em concreto na faixa exclusiva de ônibus, no trecho entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Travessa da Lapa. Os serviços devem durar mais 60 dias. Impacto: Mudanças operacionais pontuais nas linhas de canaleta.

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Cristo Rei): Seguem as obras na canaleta exclusiva de ônibus entre as ruas Zeila Moura dos Santos e Mariano Torres, com pavimentação em concreto. A conclusão está prevista para daqui a 20 dias. Impacto: Bloqueio contínuo do espaço dos biarticulados, exigindo atenção dos usuários do transporte.