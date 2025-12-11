Sapo menor que a ponta de lápis é descoberto em montanha na divisa com o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova espécie de sapo em miniatura, menor que a ponta de um lápis, foi encontrada no topo da Serra do Quiriri, em Garuva, em Santa Catarina, na divisa com o Paraná.

O minúsculo anfíbio do gênero Brachycephalus mede de 8,9 a 13,4 milímetros e é a 27ª espécie descoberta por pesquisadores do Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais. A pesquisa teve apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza (FGBPN).

Batizado de Brachycephalus lulai, o minissapo segue o padrão característico do gênero: um microendemismo extremo, ou seja, vive exclusivamente em áreas muito restritas, algumas com menos de 50 hectares. Essa característica torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer alteração no habitat.

“Esses animais só existem naquele topo específico. Qualquer alteração pode comprometer toda a população”, afirma o Luiz Fernando Ribeiro, pesquisador do Mater Natura e da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Descoberta de sapo pequeno envolve intenso trabalho científico

Os pesquisadores do Mater Natura são responsáveis por aproximadamente 40% das espécies de minissapos conhecidas no Brasil. O processo envolve expedições a regiões remotas e análises minuciosas em laboratório, incluindo microtomografia e estudos de DNA para compreender as relações evolutivas entre as espécies.

A pesquisa foi publicada nesta quarta-feira (10/12), na revista científica Plos One. A nova espécie já integra o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Anfíbios do Sul (PAN Herpetofauna Sul) e reforça a necessidade de criação e manutenção de unidades de conservação na região, com destaque para o futuro Parque Nacional da Serra do Quiriri, que deverá proteger mais de 32 mil hectares entre Santa Catarina e Paraná.

Sobre o Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais

O Mater Natura é uma associação civil ambientalista, sem fins econômicos, de caráter científico, educacional e cultural, fundada em 1983. Atua na defesa, proteção, preservação, conservação, recuperação e manejo sustentável do meio ambiente, do patrimônio histórico e paisagístico e de bens e valores culturais em âmbito nacional.