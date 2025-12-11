Lapa recebe R$ 1,7 milhão para novo parque e gestão compartilhada do Monge

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município da Lapa, no Paraná, receberá investimentos de R$ 1.780.902,08 do Governo do Estado para a criação do seu primeiro Parque Urbano. Além disso, foi firmado um convênio para gestão compartilhada do Parque Estadual do Monge entre o Instituto Água e Terra (IAT) e a prefeitura. As assinaturas ocorreram nesta quinta-feira (11) no próprio Parque do Monge, com a presença de autoridades estaduais e municipais.

A parceria para o Parque do Monge prevê melhorias estruturais, como revitalização de trilhas, nova sinalização e recapeamento da via de acesso. O IAT ficará responsável pela gestão ambiental, fiscalização e monitoramento, enquanto o município cuidará da organização do uso público, turismo e lazer, sob orientação do órgão estadual.

O prefeito da Lapa, Diego Ribas, anunciou que em 15 de janeiro será aberta a licitação para o novo asfalto de acesso ao Parque do Monge, com investimento municipal de mais de R$ 3 milhões. Essas ações visam fortalecer o turismo local e ampliar as áreas de preservação ambiental na região.

A criação do novo Parque Urbano na área de uma antiga pedreira complementa os esforços de ampliação dos espaços de lazer e cultura no município. Com esses investimentos, a Lapa busca se consolidar como um importante destino turístico no estado, aliando preservação ambiental e desenvolvimento econômico.