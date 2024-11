Sanepar cria WhatsApp para receber informações de vazamentos

Vazamentos de água vão poder ser reportados para a Sanepar de uma maneira mais prática. A Companhia de Saneamento do Paraná disponibilizou um número de WhatsApp para que moradores possam fotografar, filmar e enviar mensagens de situações suspeitas, que pareçam vazamentos.

O envio das imagens deve ser feito pelo WhatsApp no número (41) 99544-0115. O cidadão vai interagir com a atendente virtual “Sane”, por mensagem de texto. Ele deve digitar 2, opção para Informar Vazamento ou alteração na Qualidade da Água. Depois, deve digitar 3, opção “Informar vazamento por foto ou vídeo”. O vazamento pode ser de água ou esgoto dentro ou fora do imóvel.

A pessoa que fizer o registro de um vazamento na rua não precisa se identificar. Não é necessário fazer cadastro, digitar matrícula ou qualquer dado que o identifique como cliente. Após compartilhar a foto ou o vídeo, que deverá ter no máximo 30 segundos, a Sane perguntará a cidade e endereço.

De acordo com a companhia, esses dados ajudarão a encontrar o local com maior precisão. Uma equipe especializada analisará a imagem e solicitará o serviço mais adequado, dando maior agilidade ao atendimento.

“Acreditamos que ao usar este canal o cidadão estará prestando um grande serviço para a sociedade, pois nos ajudará a realizar um conserto na rede num menor espaço de tempo, evitando retrabalho. Desta forma, todos ganham, inclusive o meio ambiente”, afirma o diretor comercial, Bihl Elerian Zanetti.

Como identificar um possível vazamento de água

Um grande desafio para as empresas de saneamento do Brasil é reduzir perdas no sistema de abastecimento. Uma água marejando no meio da rua ou calçada pode ser um vazamento na rede de distribuição que estava oculto e aflorou, isto é, apareceu. Outra possibilidade é que esta água tenha “andado” por baixo da terra e esteja longe do ponto do rompimento.

A Sanepar tem grupos de profissionais especializados na localização deste tipo de vazamento. Nas madrugadas, passando despercebidos pelos moradores que já foram dormir, estes profissionais fazem escuta subterrânea com um aparelho chamado geofone, que equivale ao estetoscópio usado por profissionais da saúde.

“Sem dúvida, com a possibilidade de mandar imagens pelo WhatsApp as pessoas se sentirão mais à vontade para colaborar. Não levarão muito tempo e poderão ajudar, por exemplo, a equipe de geofone a cruzar dados e encontrar o ponto exato do rompimento de uma rede”, explica o diretor de Operações da Sanepar, Sergio Wippel.

Como identificar vazamento de esgoto

Não é difícil identificar um vazamento quando é de esgoto doméstico, especialmente pela coloração acinzentada e o cheiro característico. Água suja escorrendo na sarjeta indica possível vazamento ou ligação clandestina de esgoto. Na calçada ou no meio da rua significa que a rede coletora entupiu.

Equipes de manutenção monitoram a rede coletora diariamente fazendo limpezas preventivas e corretivas com a abertura dos tampões dos poços de visita (PVs). Elas encontram em sua rotina muitos resíduos lançados indevidamente na rede. Embalagens plásticas, tecidos, cabelos e gordura, entre outros materiais formam o que o pessoal da manutenção chama de bucha, uma bola que impede o fluxo normal do esgoto na rede coletora.

Apesar de todo esforço, quando há o entupimento, o PV pode transbordar e ficar assim por algumas horas, porque não causa grande anomalia no sistema de coleta de esgoto. Neste momento, sem a ajuda de quem está passando por um determinado local, não é fácil localizar o ponto exato para fazer a desobstrução.