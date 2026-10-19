Rodovias do Paraná têm Pare e Siga, desvios e obras de ampliação nesta segunda (19)

As rodovias do Paraná registram pontos de atenção críticos nesta segunda-feira (19), marcados por um acidente fatal nos Campos Gerais, bloqueio total de pista no Norte do Estado por tombamento de carreta e extensas frentes de obras de ampliação, pavimentação e conservação em trechos concedidos e estaduais.

Acidentes e interdições totais

Um acidente com vítima fatal ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 3h, no km 519,9 da BR-376, em Ponta Grossa. Um ônibus colidiu contra a traseira de um caminhão carregado com frango que seguia para Paranaguá.

Na BR-376, no km 301, em Mauá da Serra, a pista sentido Ortigueira encontra-se totalmente interditada devido ao tombamento de uma carreta com derramamento de carga de grãos na pista. Não há previsão de liberação do trecho.

Obras de ampliação

A concessionária EPR Litoral Pioneiro executa frentes de trabalho para ampliação, fresagem, microrrevestimento e içamento de estruturas ao longo do dia:

BR-277: Fresagem do km 58 ao km 60 no sentido Litoral, e obras de ampliação em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83.

Fresagem do km 58 ao km 60 no sentido Litoral, e obras de ampliação em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83. BR-153: Operação Pare e Siga para manutenção entre o km 01 e o km 05; obras de ampliação do km 01 ao km 52 nos dois sentidos; e operação especial para içamento de vigas no km 04, em Jacarezinho.

Operação Pare e Siga para manutenção entre o km 01 e o km 05; obras de ampliação do km 01 ao km 52 nos dois sentidos; e operação especial para içamento de vigas no km 04, em Jacarezinho. BR-369: Obras de ampliação do km 04 ao km 22, em ambos os sentidos.

Obras de ampliação do km 04 ao km 22, em ambos os sentidos. PR-092: Manutenção do sistema de drenagem entre o km 207 e o km 208, e fresagem com sistema Pare e Siga do km 229 ao km 232.

Manutenção do sistema de drenagem entre o km 207 e o km 208, e fresagem com sistema Pare e Siga do km 229 ao km 232. PR-151: Aplicação de sinalização horizontal do km 224 ao km 225; manutenção entre o km 269 e o km 270; e serviços de manutenção no km 305, no sentido Ponta Grossa.

Aplicação de sinalização horizontal do km 224 ao km 225; manutenção entre o km 269 e o km 270; e serviços de manutenção no km 305, no sentido Ponta Grossa. PR-508 (Rodovia das Praias): Aplicação de microrrevestimento do km 04 ao km 07, em ambos os sentidos.

Intervenções e Pare e Siga da Via Araucária

A concessionária Via Araucária realiza intervenções de pavimentação, conservação e aplicação de sinalização em diferentes pontos:

BR-277: Serviços de fresagem e recomposição das 07h às 17h em Palmeira (km 175 ao km 180) e em Teixeira Soares (km 225 ao km 230). Operação Pare e Siga com bloqueio de faixa das 07h às 17h em Irati (km 249 ao km 266). No período noturno, das 19h às 05h, ocorre refilamento em Campo Largo (km 122 ao km 126).

Serviços de fresagem e recomposição das 07h às 17h em Palmeira (km 175 ao km 180) e em Teixeira Soares (km 225 ao km 230). Operação Pare e Siga com bloqueio de faixa das 07h às 17h em Irati (km 249 ao km 266). No período noturno, das 19h às 05h, ocorre refilamento em Campo Largo (km 122 ao km 126). BR-373: Serviços de fresagem e recomposição das 07h às 17h em Imbituva (km 225 ao km 235), com bloqueio de faixa.

Serviços de fresagem e recomposição das 07h às 17h em Imbituva (km 225 ao km 235), com bloqueio de faixa. PR-427: Trabalhos de fresagem e recomposição das 07h às 17h na Lapa (km 45 ao km 49) e instalação de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72), ambos em dois sentidos com retenção de faixa.

Trabalhos de fresagem e recomposição das 07h às 17h na Lapa (km 45 ao km 49) e instalação de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72), ambos em dois sentidos com retenção de faixa. PR-418 (Contorno Norte de Curitiba): Das 19h às 05h, reciclagem de pavimento em Almirante Tamandaré (km 14 ao km 20) e implantação de tachas entre Curitiba e Almirante Tamandaré (km 0 ao km 21).

Condições nas Rodovias Estaduais e Estrada da Ribeira

BR-476 (Estrada da Ribeira): Tráfego operando em meia pista no sistema Pare e Siga devido a obras de contenção nos km 5 e km 14,5 (Adrianópolis), km 45 ao 47 (Tunas do Paraná), e km 67 e km 88 (Bocaiúva do Sul).

PR-092: No km 19, em Almirante Tamandaré, seguem as obras emergenciais de reconstrução de aterro. No km 70, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, a pista opera em meia pista para remoção de barreira e contenção.

PR-151 / BR-376 (Ponta Grossa): Tráfego com lentidão devido aos desvios para construção do apoio central do viaduto de duplicação da PR-151. A fiscalização foi reforçada com novos radares em operação.

PR-423: Serviços de manutenção do pavimento e roçada geram estreitamento temporário de faixas na Região Leste.