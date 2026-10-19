Trânsito em Curitiba: bloqueio de rua por 90 dias começa nesta segunda (19)

Nesta segunda-feira (19), motoristas e pedestres que circulam pela capital enfrentam importantes intervenções viárias. O principal destaque é o início do bloqueio total na Rua André Szalbot, no Capão Raso, para obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro, com duração estimada em 90 dias.

Além disso, a cidade registra o avanço de frentes de pavimentação, drenagem e liberação de cruzamentos estratégicos que impactam a rotina urbana e exigem atenção redobrada aos desvios indicados.

Confira, a seguir, os principais pontos de intervenção:

Obras

Bloqueio total na Rua André Szalbot

Localizada no Capão Raso, entre a Ipiranga e a Marechal Althayr Roszanniy, a via tem bloqueio total iniciado nesta segunda-feira para obras de drenagem da trincheira da Estação Vila São Pedro, com duração prevista de cerca de 90 dias. O impacto para o motorista exige o uso de rotas alternativas pelas ruas Santa Mônica, Jovina de Oliveira Karam e Marechal Althayr Roszanniy.

Liberação de cruzamento no Campina do Siqueira

O cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa é liberado ao trânsito a partir das 9h30 desta segunda-feira devido ao avanço das obras do Novo Inter 2, melhorando o fluxo na região.

Sistema pare e siga no Portão

O cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil opera em sistema pare e siga das 8h às 18h desta segunda-feira para a continuidade das obras estruturais do Novo Inter 2, exigindo cautela dos motoristas.

Recuperação asfáltica no Alto Boqueirão

Na Rua Cidade de Figueira, entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart, os serviços de reciclagem e recuperação do pavimento seguem em andamento desde a última sexta-feira (16), restando aproximadamente 6 dias de obras dos 10 dias previstos, com trânsito sob cuidados devido à movimentação de máquinas.

Bloqueio parcial nas Mercês

A Rua Alcides Munhoz mantém a interdição parcial na faixa da esquerda entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas para as obras do Novo Inter 2, iniciadas na última quinta-feira (15) e com duração prevista de 90 dias (restando 87 dias). O acesso ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver permanece mantido.

Obras de drenagem no Novo Mundo

A Rua Catarina Scotti, em frente ao Terminal do Capão Raso, recebe intervenções de drenagem iniciadas na última quinta-feira (15), com 11 dias restantes do prazo total de 15 dias, mantendo a circulação de veículos e ônibus sob interferências pontuais de trabalhadores e maquinário.

Bloqueio na Avenida Marechal Floriano Peixoto

No Boqueirão, a via de acesso ao Parque Náutico continua totalmente bloqueada para obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas, iniciadas em 14 de outubro e com término previsto para cerca de uma semana (restando 2 dias).

Drenagem na Rua Mariano Augusto da Luz

No Uberaba, entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, a via segue com interdição total iniciada em 13 de outubro para serviços de drenagem, mantendo o acesso local exclusivo para moradores.

Galeria pluvial na Rua Pastor David Koop

Localizada no Boqueirão, a via apresenta bloqueio parcial das 9h às 17h desde 13 de outubro para ampliação da rede de águas pluviais, restando 2 dias para o fim do prazo de uma semana.

Drenagem na Rua Toni Buso

No Parolin, entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, há bloqueio parcial das 9h às 16h30 iniciado em 13 de outubro para redes de águas pluviais, restando cerca de 10 dias do período total de duas semanas.

Reciclagem asfáltica na Rua Expedicionário Bruno Estrifica

No Alto Boqueirão, as obras iniciadas na última quinta-feira (15) seguem após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário, restando cerca de 6 dias dos 10 dias previstos.

Reciclagem asfáltica na Rua João Batista Burbello

No Tatuquara, no trecho entre a Rua Faustino Raimundo Pellanda e o fim da via, os serviços iniciados em 9 de outubro entram na reta final, restando aproximadamente 1 dia para concluir o prazo de uma semana.

Bloqueios

Interdição na Avenida Paraná

No Boa Vista, a pista lenta no sentido Santa Cândida permanece totalmente bloqueada desde 13 de outubro entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó para requalificação de calçadas, restando 1 dia para o fim do prazo de uma semana, com desvio indicado pela Avenida Estados Unidos e Rua Canadá.

Interdições do Novo Inter 2 no Portão

O cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil permanece totalmente bloqueado para intervenções estruturais, com o término da interdição programado para este período, antecedendo a migração para o sistema pare e siga nos dias 19 e 20 de outubro no cruzamento com a Rua Pedro Collere.

Obras de implantação de galeria celular na Rua Alberto Cominese

Situada no Tatuquara, na região da ponte, a via segue com bloqueio total iniciado em 6 de outubro devido à erosão na cabeceira, restando 32 dias para o cumprimento do período total de 45 dias de interdição.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

Situada no Portão, entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny, a canaleta exclusiva continua bloqueada para as obras do Novo Inter 2, com os ônibus circulando temporariamente pela pista lenta mista por um prazo total de 90 dias iniciados em 9 de outubro, restando 80 dias para a normalização do trecho.