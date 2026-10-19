Acidente entre ônibus e caminhão mata motorista e deixa três feridos na BR-376

Um motorista de ônibus de 43 anos morreu após uma colisão traseira com um caminhão na madrugada desta segunda-feira (19), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 3h, no km 519,9 da rodovia, e deixou outros três passageiros feridos.

O ônibus pertencia à empresa Eucatur e fazia a linha entre Presidente Prudente (SP) e Florianópolis (SC). Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido Curitiba quando atingiu a traseira de uma combinação de veículos de carga (CVC) que transportava um contêiner.

O motorista do ônibus recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ao todo, 16 passageiros foram identificados no coletivo, e três deles também ficaram feridos na colisão.

As vítimas feridas foram encaminhadas para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula e no Hospital Regional de Ponta Grossa. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos dos passageiros.

O caminhão envolvido no acidente tinha placas de Ponta Grossa e transportava uma carga de frango com destino ao Porto de Paranaguá. As informações preliminares indicam que o ônibus colidiu contra a traseira do veículo de carga enquanto ambos trafegavam pela rodovia.

Uma avaliação inicial aponta para a possibilidade de ausência de reação do motorista do ônibus antes da colisão, já que não foram identificadas marcas de frenagem no local. As circunstâncias do acidente, no entanto, dependem da apuração das autoridades responsáveis.