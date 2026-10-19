Adolescente é encontrada morta no Paraná; padrasto suspeito morre em confronto

Uma menina de 14 anos foi encontrada morta no sábado (17), no bairro Monte Verde, em Floresta, no Norte do Paraná. O principal suspeito do crime, o padrasto da vítima, de 26 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) horas depois, durante as buscas.

A adolescente, de nacionalidade venezuelana, morava com a mãe. Na sexta-feira (16), dia em que completou 14 anos, ela chegou em casa à noite, após passar o dia na casa do namorado. A mãe saiu para trabalhar por volta das 3h de sábado (17). Segundo as informações iniciais, o padrasto também teria deixado a residência durante a manhã.

Ainda no sábado, o namorado foi até a casa da adolescente, mas não a encontrou. A Polícia Militar foi acionada e localizou o corpo da menina de bruços em uma área de mata de Floresta.

A vítima apresentava ferimentos no tórax compatíveis com golpes de arma branca, possivelmente uma faca. De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC TV, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito logo após encontrar o corpo, com apoio de drones e cães farejadores.

Por volta das 20h, o homem foi localizado em uma estrada rural de Maringá. Segundo a PM, ele atirou contra os policiais durante a tentativa de abordagem, e a equipe revidou. O suspeito foi baleado e teve a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros no local.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso.