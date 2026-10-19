O que fazer nesta semana? Curitiba recebe shows de Maiara & Maraisa, Belo, Thiaguinho e Fábio Jr.

Curitiba tem uma agenda cultural movimentada entre terça-feira (20) e domingo (25), com shows nacionais e internacionais, festivais de música, teatro, comédia e eventos gratuitos.
Entre os destaques estão a cantora norte-americana Dionne Warwick, que traz à capital a turnê de despedida Over and Out, o show intimista de Maiara & Maraisa, a apresentação de Fábio Jr. e o encontro de Belo e Thiaguinho na Pedreira Paulo Leminski. A programação também inclui a 4ª edição do Festival Manouche Curitiba, dedicada ao jazz cigano, e shows de rock com Boogarins, Roy Khan e Hori.
No teatro, o público poderá conferir atrações como Mistério Buffo, Improvável não está na programação desta semana, além de espetáculos de humor e apresentações com entrada gratuita.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta semana:
4ª edição do Festival Manouche Curitiba
Seis dias dedicados ao Gypsy Jazz (Jazz Cigano). A programação principal acontece, de terça a quinta-feira (22), no Teatro do Paiol às 20h, com ingressos a preços populares (R$ 15 inteira / R$ 7,50 meia).
Programação:
- 20/10 (terça-feira): Carol Panesi & Jazz Cigano Quinteto;
- 21/10 (quarta-feira): Giu Nogueira & Mauro Albert Manouche Group;
- 22/10 (quinta-feira): Carla Zago & Gypsy Jazz Club.
- 23/10 (sexta-feira): Selma Baptista & Hot Club Du Pignon.
- 24/10 (sábado) às 19h: Ana Lima & Londrina Hot Club (SESI – Unidade Dr. Celso Charuri).
- 25/10 (domingo) às 19h: Daniela Spielmann & Jazz Cigano Quinteto (Teatro do Paiol).
- 25/10 (domingo) às 10h: Londrina Hot Club.
Ingressos: venda via Sympla.
Dionne Warwick
A estrela norte-americana do pop e da soul music apresenta a turnê Over and Out – A Farewell Tour, celebrando 66 de carreira e seus maiores sucessos em parceria com Burt Bacharach.
Data: quinta-feira (22), às 21h;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: venda via DiskIngressos e bilheteria do Teatro Guaíra.
Maiara & Maraisa
Em um formato mais intimista, o público curitibano terá a oportunidade de ouvir hits como its como “10%”, “Medo Bobo”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “A Culpa é Nossa”, “Nem Tchum”, “Esqueça-Me Se For Capaz” e “Todo Mundo Menos Você”.
Data: sexta-feira (23), às 22h;
Local: Cine Lido.
Ingressos: venda via StubHub.
Navona Trio
O grupo apresenta um repertório especial de música instrumental e vocal.
Data: sexta-feira (23), às 20h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Fábio Jr.
O cantor romântico sobe ao palco para uma apresentação única reunindo os maiores clássicos de sua trajetória musical.
Data: sábado (24/10), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Boogarins
A banda goiana de rock psicodélico se apresenta na capital paranaense em data única. Boogarins celebra o aniversário de 10 anos do álbum “Manual, ou guia livre de dissolução dos sonhos”.
Data: sábado (24), às 22h;
Local: Basement Cultural;
Ingressos: venda via Meaple.
Crua: Jaloo Acústica agita o Guairinha
O artista apresenta o show acústico Crua em uma única apresentação na capital paranaense.
Data: sábado (24), às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Roy Khan
Artistas apresenta a turnê The Black Halo And Beyond, com a participação especial da banda Maestrick e de Zoë Marie Federoff.
Data: sábado (24), às 20h;
Local: Jokers (Rua São Francisco, 164);
Ingressos: venda via TicketBolt.
Hori [+]
A banda comanda a noite de sábado no palco do Hard Rock Cafe Curitiba. Fiuk retorna aos palcos com a Banda Hori, que conta com Cleiton no baixo e Xande na bateria, também integrantes da formação original da banda.
Data: sábado (24), às 20h;
Local: Hard Rock Cafe Curitiba;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Ladies Ensemble
O projeto apresenta o concerto Chiquinha Gonzaga na Colombo no Auditório Regina Casillo.
Data: sábado (24), às 18h30;
Local: Auditório Regina Casillo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Só Pagode – Belo e Thiaguinho
Encontro dos cantores Belo e Thiaguinho em um grande evento dedicado aos sucessos do pagode nacional.
Data: domingo (25), às 16h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
Teatro e apresentações
Clube dos Canalhas
Clube dos Canalhas é um grupo de comédia formado pelos comediantes Alorino Junior, Rafael Aragão e Serginho Lacerda. Um show onde são abordados vários temas do cotidiano da vida, repleto de improvisos, onde tudo pode acontecer.
Data: terça-feira (20), às 19h30:
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: vendia via DiskIngressos.
Onde o Amor Permaneceu
Peça dramática inspirada na história real da família de Corrie ten Boom durante a Segunda Guerra Mundial.
Data: quarta-feira (21), às 20h;
Local: Teatro Barracão Encena;
Ingressos: gratuitos via Sympla.
Léo Lins
O humorista apresenta seu show “Enterrado Vivo”. No palco, ele conduz a plateia por uma experiência intensa, abordando temas sensíveis com sua marca registrada.
Data: quarta-feira (21), às 22h30;
Local: D House Curitiba;
Ingressos: venda via Sympla.
Mistério Buffo
Com atuação, adaptação e tradução inéditas de Douglas Kodi e direção de Luca Comastri, a montagem propõe uma experiência marcada pelo humor, pela improvisação e pela crítica social.
Data: de quinta-feira (22) a domingo (25). De quinta a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba;
Ingressos: venda via Bilheteria Digital.
“Ela Tem o Tino”
Angélica Mello, conhecida nas redes sociais como Ivangélica, leva aos palcos o seu show Ela tem o tino, com seu estilo irreverente e abordando suas histórias do cotidiano e sua busca por um homem de sucesso.
Data: sexta-feira (23), às 20h e às 22h30;
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
“Deus Que Ajude”
Santo Fole conta suas experiências de vida e as histórias vividas nos palcos, bailes e estradas. Com sua gaita, ele leva o público a uma história cômica, com identificação e música.
Data: domingo (25), às 19h;
Local: Teatro Bom Jesus;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Feiras e eventos
Feira Vegana Veg&Tals
O Restaurante Viva La Vegan sedia a feira temática reunindo confeitaria inclusiva, doces, pratos salgados e opções de cosméticos naturais e artesanato.
Data: domingo (25), das 11h às 18h;
Local: Restaurante Viva La Vegan (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 566, Centro);
Entrada: gratuita. Evento pet friendly.