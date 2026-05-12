Revitalização da Orla Histórica de Paranaguá avança etapa importante

O Instituto Água e Terra emitiu a Licença Prévia que autoriza a instalação do canteiro de obras para a revitalização da Orla Histórica de Paranaguá, localizada às margens do Rio Itiberê. A requalificação urbana abrange mais de 55 mil metros quadrados e tem como objetivo proporcionar maior conforto e acessibilidade aos moradores e visitantes, fortalecendo o potencial turístico da cidade conhecida por sua relevância cultural e histórica.

O pacote de intervenções prevê melhorias na pavimentação, calçamento, iluminação pública e paisagismo. Também serão construídos novos trapiches, ciclovia, estacionamento público e centro gastronômico, além da ampliação do Mercado Municipal com a incorporação do Mercado do Peixe. O projeto arquitetônico tem assinatura da Ricardo Amaral Arquitetos Associados.

A licitação seguirá o modelo de contratação integrada, no qual a empresa vencedora será responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo e pela execução das obras. O investimento total será revelado somente após a abertura das propostas, já que o orçamento é sigiloso. A conclusão está prevista para 12 meses após o início das intervenções, segundo a Agência Estadual de Notícias..

O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, explica que a Licença Prévia emitida estabelece condicionantes para garantir a viabilidade técnica e ambiental da proposta, como apresentação de planos de manejo de fauna, gerenciamento de resíduos e monitoramento ambiental. O documento tem validade de dois anos.

Somente após o cumprimento dos requisitos técnicos assinalados pela LP a Prefeitura de Paranaguá poderá solicitar a Licença de Instalação, documento que autoriza o início efetivo das obras.

“Essa é mais uma obra emblemática do Governo do Estado para o Litoral do Paraná. Ela se soma à revitalização da orla de Matinhos, da orla de Pontal do Paraná, à construção da Ponte de Guaratuba e tantas outras intervenções promovidas pelo governador Ratinho Junior”, afirma Souza. “Paranaguá precisava dessa repaginação para atrair mais turistas e melhorar a qualidade de vida de quem mora nessa cidade tão importante para o Paraná”, complementa o secretário.

O projeto de revitalização da Orla Histórica de Paranaguá

A revitalização da Orla Histórica de Paranaguá foi desenvolvida pela Secretaria do Planejamento, por meio do Paraná Projetos, que coordenou a elaboração do anteprojeto e do projeto arquitetônico.

Durante o processo, foram realizadas reuniões técnicas em Paranaguá para receber considerações e sugestões da comunidade. Entre as principais obras planejadas está a construção de um novo mercado de peixes anexo ao Mercado Municipal Nilton Abel de Lima, localizado em um terreno de quase 4,3 mil hectares que também será revitalizado.

A obra estava prevista em contrato de 2016, mas até 2020 a empresa havia executado apenas 30 por cento dos serviços, levando o Governo do Estado a rescindir o contrato por incapacidade da contratada.

Após a rescisão, o governador decidiu ampliar o projeto, que além do novo Mercado do Peixe passou a englobar área muito mais ampla, incluindo a Orla do Rio Itiberê, construção de novo centro gastronômico, novos trapiches, requalificação da passarela dos Valadares e obras de pavimentação, acessibilidade, iluminação pública e paisagismo ao longo da região.

A reforma e ampliação do Mercado Municipal inclui construção de 30 boxes para comércio de pescados e três boxes para comércio de ostras, além de sanitários para visitantes, vestiários, espaços para limpeza de produtos destinados aos comerciantes e nova circulação vertical com escadaria e elevador. Novo trapiche também será construído para facilitar o descarregamento diário dos pescadores.

No pavimento superior haverá ampliação do terraço para atendimento dos restaurantes existentes, enquanto na área externa serão construídas novas estruturas, incluindo fábrica de gelo e cisterna. A fachada do Mercado Municipal também será revitalizada com nova pintura e instalação de janelas.

Com a construção do novo mercado de peixes, a antiga estrutura será demolida para dar espaço a novo estacionamento público, também incluído no projeto de requalificação.

Orla Central de Paranaguá

Na continuação da orla, os antigos trapiches serão substituídos por novas estruturas flutuantes que cumprirão função prática e darão aspecto mais bonito à região central. O entorno da estação náutica também será revitalizado para melhoria da acessibilidade e incorporação de elementos paisagísticos.

A proposta é criar ambiente mais atrativo para receber turistas, especialmente aqueles que buscam passeios de barco na região, com destaque para a Ilha do Mel. Em 2025, a ilha, que pertence ao município de Paranaguá, recebeu quase 247 mil visitantes, cerca de 37 por cento do total de turistas que passaram no ano passado por Unidades de Conservação administradas pelo IAT.

O projeto prevê ainda a requalificação da passarela de pedestres que liga o centro histórico à Ilha dos Valadares, entregue no ano passado, que ganhará estruturas metálicas com iluminação em LED e novo paisagismo com plantas, tornando a travessia mais segura e agradável.

A Rua Benjamin Constant receberá canteiro central com árvores e ciclofaixa ampliada, que será conectada de forma contínua até a Rua General Carneiro. Essa extensão visa estimular o uso de meios de transporte não motorizados, contribuindo para mobilidade urbana mais sustentável.

Ao longo da margem do Rio Itiberê está prevista a construção de passarela com acesso aos trapiches. O atual centro de gastronomia, localizado ao lado da Praça Rosa Andrade, passará por ampla reestruturação.

Devido ao local de intervenção conter construções tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Governo do Estado fez consulta prévia ao órgão federal, que segue acompanhando os projetos.