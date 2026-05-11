Bairros de Curitiba e de quatro cidades da RMC podem ficar sem água até terça-feira

Bairros de Curitiba, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais e Quatro Barras podem ficar sem água entre esta segunda-feira (11/05) e terça-feira (12/05). De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) equipes precisaram realizar, no fim da tarde desta segunda, um ajuste operacional na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iraí, localizada em Pinhais.

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o serviço de abastecimento seja normalizado até a tarde de terça-feira (12/05).

Os bairros que podem ser afetados são:

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia e Atuba;

Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia e Atuba; Campina Grande do Sul: Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Santa Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme, Eugênia Maria, Joana Olímpia e Moradias Timbu;

Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Santa Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme, Eugênia Maria, Joana Olímpia e Moradias Timbu; Colombo: Atuba;

Atuba; Pinhais: Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Vargem Grande, Pineville, Weissópolis, Estância Pinhais, Alto Tarumã e Jardim Claudia;

Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Vargem Grande, Pineville, Weissópolis, Estância Pinhais, Alto Tarumã e Jardim Claudia; Quatro Barras: Graciosa, Nossa Sra. das Graças e Jardim Menino Deus.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel.

Atendimento Sanepar

Clientes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento da Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.