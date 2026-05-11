Ponte muda trânsito no litoral e impõe desafios a Matinhos e Guaratuba



A inauguração da Ponte de Guaratuba marcou uma nova fase para a mobilidade no litoral paranaense. O fim da dependência do ferry boat reduziu drasticamente o tempo de travessia entre Matinhos e Guaratuba e alterou a dinâmica de circulação na região. Ao mesmo tempo, o aumento no fluxo de veículos já começa a gerar novos desafios para os municípios e órgãos de trânsito.

No primeiro fim de semana após a liberação da ponte, o movimento intenso confirmou a expectativa de grande procura pela nova ligação viária.

Segundo o Primeiro Tenente e respondente pelo comando da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, Gustavo Eiti Mori Mainardes, o domingo (3) foi marcado por fluxo elevado de veículos, principalmente de turistas interessados em atravessar a ponte pela primeira vez.

“Houve pontos de congestionamento sobre a ponte devido ao grande volume de veículos, mas o movimento ficou dentro do esperado”, afirma.

Dados da concessionária EPR Litoral Pioneiro reforçam o impacto imediato da nova estrutura. Segundo levantamento da empresa, o fluxo no sentido Curitiba pela BR-277 chegou a 26.594 veículos no domingo, 3 de maio de 2026.

No mesmo período do ano passado, o pico de retorno havia sido de 19.220 veículos, aumento de aproximadamente 38,4% no volume de veículos subindo a Serra do Mar, mesmo com o feriado deste ano tendo apenas três dias.

Duplicação de avenida é um dos projetos

Embora a estrutura tenha solucionado o problema histórico das filas do ferry boat, os desafios agora passam a se concentrar nos acessos urbanos e nos períodos de maior movimento.

“Agora, o desafio passa a ser o aumento do fluxo dentro dos municípios, principalmente nos acessos de Matinhos e Guaratuba durante feriados prolongados e na alta temporada. A expectativa é de movimento ainda mais intenso nos próximos meses”, destaca Mainardes.

O diretor-geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Guaratuba, Cleyton Bubola, 39 anos, afirma que a ponte representa uma transformação estrutural na mobilidade regional.

“A tendência é de uma redistribuição do fluxo viário na região. Ao mesmo tempo, sabemos que a melhoria no acesso tende a aumentar o número de visitantes e veículos, especialmente durante feriados e na temporada. Por isso, já trabalhamos em planejamento contínuo para evitar gargalos urbanos, com reforço operacional, novas rotas, melhorias viárias, monitoramento por câmeras e integração entre tecnologia e equipes em campo”, afirma Bubola.

Segundo ele, Guaratuba já prevê intervenções estratégicas para os próximos anos.

“Estão previstas melhorias na sinalização, readequação de cruzamentos e implantação de um binário na PR-412, organizando os sentidos Ponte/Centro e Centro/Ponte. Também existem projetos de duplicação da Avenida Paraná e da PR-412, ampliando a capacidade de tráfego e fortalecendo a conexão regional”, destaca.

Planejamento em Matinhos mira temporada de 2027

Já em Matinhos, o planejamento mira especialmente os períodos de maior movimento, como feriados prolongados e a temporada de verão.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Cleydson Kulik Silva Bezerra, 37 anos, o município já trabalha com planejamento específico para evitar congestionamentos.

“Estamos trabalhando com ações específicas para os gargalos, principalmente pensando na temporada de verão de 2027. Nosso foco agora está na organização do trânsito urbano e nos acessos da cidade, que passam a concentrar esse fluxo maior”, destaca.

Especialista alerta para planejamento de longo prazo

Para o professor da UFPR, Alessandro Filla Rosaneli, 53 anos, a ponte não pode ser tratada como solução isolada para a mobilidade regional.

“Uma medida pontual nunca deve ser a resposta para um problema complexo como a conexão viária entre dois municípios. Precisa de planejamento para além da construção. Em vários lugares do mundo ficou comprovado que simplesmente ampliar vias não resolve os problemas de mobilidade no longo prazo”.

O professor cita experiências internacionais para alertar que grandes obras viárias precisam ser acompanhadas por políticas públicas amplas de mobilidade urbana e sustentabilidade.

“O transporte público e a mobilidade ativa não podem ser tratados como secundários. Só pensar no automóvel não é a resposta certa para os desafios urbanos contemporâneos. Além disso, o aumento do fluxo de veículos também traz impactos ambientais importantes, como a poluição causada pelo desgaste dos pneus, que acaba chegando ao mar. O desafio agora será evitar a saturação urbana e construir soluções integradas para o crescimento do litoral”, afirma.