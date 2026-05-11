Prédio histórico de universidade em Curitiba vai a leilão por R$ 100 milhões

O antigo campus da Uniandrade, localizado entre os bairros Campo Comprido e Santa Quitéria, em Curitiba, será leiloado no dia 19 de maio. Para arrematar o imóvel no leilão, os lances precisam partir de R$ 100 milhões, valor correspondente à avaliação judicial da área.

O leilão ocorre em razão de dívidas trabalhistas envolvendo o imóvel. O terreno possui cerca de 136 mil metros quadrados, com aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída. A estrutura fica em uma região estratégica da capital, a cerca de 7 minutos dos acessos às avenidas Presidente Arthur Bernardes e Iguaçu.

Pelo porte da área e pela localização em uma das regiões mais valorizadas de Curitiba, o espaço desperta interesse tanto do setor educacional quanto do mercado imobiliário. A estrutura pode voltar a abrigar uma instituição de ensino ou ser transformada em um novo empreendimento residencial e comercial de alto padrão.

Segundo o leiloeiro oficial Paulo Roberto Nakakogue, imóveis com essas características raramente chegam ao mercado. “A área é um dos últimos grandes remanescentes estratégicos no Campo Comprido, região de alta valorização, e combina uma infraestrutura robusta com a versatilidade do zoneamento ZR-2. Isso permite projetos que vão desde complexos educacionais até incorporações residenciais de alto padrão”, afirma.

Como participar

Os interessados poderão apresentar propostas de pagamento parcelado, conforme autorização judicial. As condições preveem entrada mínima de 25% do valor e parcelamento do saldo em até 30 vezes. O leilão envolve exclusivamente o imóvel e não inclui a universidade ou quaisquer operações acadêmicas da instituição.

O processo será realizado de forma online e aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no site oficial da Nakakogue Leilões e encaminhar a documentação exigida com pelo menos 24 horas de antecedência.

Serviço

Leilão do antigo campus da Uniandrade

Datas: 19 de maio e 28 de maio de 2026

Horário: a partir das 11h

Lance inicial: R$ 50 milhões

Valor de avaliação: R$ 100 milhões