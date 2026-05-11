Obras e bloqueios na região do Batel e Centro Cívico desafiam motoristas nesta semana

O início de maio traz intervenções significativas no trânsito de vias de grande fluxo em Curitiba. O maior impacto concentra-se na região central e em bairros de grande circulação, como o Batel e o Centro Cívico, devido a eventos e obras de manutenção.
Motoristas que utilizam eixos estruturais devem estar atentos a bloqueios parciais e desvios de linhas de ônibus, especialmente no Terminal Portão e em ruas que compõem o trajeto de provas de concursos, que geram reforços e alterações no transporte coletivo.
Obras e Intervenções em Vias
- Rua Professor Francisco Mendes (Uberaba)
- Onde: Entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.
- Quando: Em andamento (desde 13/04).
- Impacto: Bloqueio parcial. O tráfego flui em meia pista. O acesso é garantido apenas a moradores. Recomenda-se atenção redobrada à sinalização local.
- Terminal Portão (Portão)
- Onde: Plataforma das linhas expressas (sentido Capão Raso).
- Quando: A partir de 22/04, por tempo indeterminado.
- Impacto: Bloqueio parcial para manutenção. Afeta diretamente os usuários da linha 203 – Sta. Cândida / Capão Raso e outras linhas expressas que fazem parada no local.
Bloqueios e Eventos Especiais
- Centro Cívico e Entorno (Várias vias)
- Onde: Ruas XV de Novembro (entre Marechal Floriano e Voluntários da Pátria), Ébano Pereira, Dr. Muricy e trechos das avenidas Getúlio Vargas e Presidente Kennedy.
- Quando: Início das manhãs (conforme boletim de trânsito).
- Impacto: Bloqueios totais e parciais para eventos e corridas de rua. Moradores têm acesso permitido mediante comprovante. O tráfego é compartilhado ou interditado temporariamente conforme a passagem de atletas.
- Concurso Público TJ-PR (Região da Univ. Tuiuti – Campus Barigui)
- Onde: Acesso ao Campus Barigui e vias próximas ao Terminal Campina do Siqueira.
- Quando: Segunda-feira (11/05), períodos da tarde e noite.
- Impacto: Aumento expressivo no fluxo de veículos e pedestres. Operação especial da linha 815-Reforço Tuiuti para atender o deslocamento dos candidatos.
Transporte Coletivo (Mudanças de Rota)
- Linha 653 – SABARÁ
- Onde: Rua Nossa Senhora do Equilíbrio.
- Quando: A partir de 06/05.
- Impacto: Desvios no itinerário em função de bloqueio total para obras na via. Passageiros devem conferir os pontos provisórios nos cartazes dentro dos ônibus.
- Linha 865 – JD. ESPLANADA
- Onde: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Hugo Kinzelmann.
- Quando: Em andamento (desde 01/05).
- Impacto: Desvio de rota devido a bloqueio parcial no cruzamento. A alteração permanece até a conclusão dos reparos na via.
Nota: Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) circulam pelos locais de maior impacto para orientar o tráfego. Mantenha a cautela e, se possível, utilize aplicativos de navegação em tempo real.