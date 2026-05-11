Obras e bloqueios na região do Batel e Centro Cívico desafiam motoristas nesta semana

O início de maio traz intervenções significativas no trânsito de vias de grande fluxo em Curitiba. O maior impacto concentra-se na região central e em bairros de grande circulação, como o Batel e o Centro Cívico, devido a eventos e obras de manutenção.

Motoristas que utilizam eixos estruturais devem estar atentos a bloqueios parciais e desvios de linhas de ônibus, especialmente no Terminal Portão e em ruas que compõem o trajeto de provas de concursos, que geram reforços e alterações no transporte coletivo.

Obras e Intervenções em Vias

Rua Professor Francisco Mendes (Uberaba)

Onde: Entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves. Quando: Em andamento (desde 13/04). Impacto: Bloqueio parcial. O tráfego flui em meia pista. O acesso é garantido apenas a moradores. Recomenda-se atenção redobrada à sinalização local.



Terminal Portão (Portão)

Onde: Plataforma das linhas expressas (sentido Capão Raso). Quando: A partir de 22/04, por tempo indeterminado. Impacto: Bloqueio parcial para manutenção. Afeta diretamente os usuários da linha 203 – Sta. Cândida / Capão Raso e outras linhas expressas que fazem parada no local.



Bloqueios e Eventos Especiais

Centro Cívico e Entorno (Várias vias)

Onde: Ruas XV de Novembro (entre Marechal Floriano e Voluntários da Pátria), Ébano Pereira, Dr. Muricy e trechos das avenidas Getúlio Vargas e Presidente Kennedy. Quando: Início das manhãs (conforme boletim de trânsito). Impacto: Bloqueios totais e parciais para eventos e corridas de rua. Moradores têm acesso permitido mediante comprovante. O tráfego é compartilhado ou interditado temporariamente conforme a passagem de atletas.



Concurso Público TJ-PR (Região da Univ. Tuiuti – Campus Barigui)

Onde: Acesso ao Campus Barigui e vias próximas ao Terminal Campina do Siqueira. Quando: Segunda-feira (11/05), períodos da tarde e noite. Impacto: Aumento expressivo no fluxo de veículos e pedestres. Operação especial da linha 815-Reforço Tuiuti para atender o deslocamento dos candidatos.



Transporte Coletivo (Mudanças de Rota)

Linha 653 – SABARÁ

Onde: Rua Nossa Senhora do Equilíbrio. Quando: A partir de 06/05. Impacto: Desvios no itinerário em função de bloqueio total para obras na via. Passageiros devem conferir os pontos provisórios nos cartazes dentro dos ônibus.



Linha 865 – JD. ESPLANADA

Onde: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Hugo Kinzelmann. Quando: Em andamento (desde 01/05). Impacto: Desvio de rota devido a bloqueio parcial no cruzamento. A alteração permanece até a conclusão dos reparos na via.



Nota: Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) circulam pelos locais de maior impacto para orientar o tráfego. Mantenha a cautela e, se possível, utilize aplicativos de navegação em tempo real.