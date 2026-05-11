Todas as regiões do Paraná registram menores temperaturas de 2026

O frio chegou com força ao Paraná no início desta semana. Todas as estações meteorológicas do estado registraram, na manhã desta segunda-feira (11/5), os menores índices de temperatura de 2026 até agora. Pelo segundo dia consecutivo, o Paraná bateu recordes de frio, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A menor temperatura do ano no estado foi registrada no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, onde os termômetros marcaram -2,4 ºC, com sensação térmica de -5,3 ºC. Já na área urbana de Guarapuava, a estação meteorológica do Simepar registrou mínima de -1,2 ºC e sensação térmica de -4,7 ºC.

Apesar das marcas negativas em Guarapuava, a menor sensação térmica do estado foi registrada em General Carneiro, no Sul do Paraná. A cidade, que já havia concentrado a menor temperatura do domingo (10/5), amanheceu com temperaturas entre -2 ºC (Inmet) e -1,7 ºC (Simepar). A sensação térmica, no entanto, chegou a -7,5 ºC.

Em Palmas, onde os termômetros marcaram -0,3 ºC, a sensação térmica foi de -2,8 ºC. Outras cidades também registraram sensação térmica negativa durante a madrugada e o início da manhã:

Cascavel : Temperatura de 0,0 °C com sensação térmica de -4,0 °C;

: Temperatura de 0,0 °C com sensação térmica de -4,0 °C; Fazenda Rio Grande : Temperatura de 1,3 °C com sensação térmica de -2,8 °C;

: Temperatura de 1,3 °C com sensação térmica de -2,8 °C; Pinhão : Temperatura de 0,2 °C com sensação térmica de -2,7 °C;

: Temperatura de 0,2 °C com sensação térmica de -2,7 °C; Laranjeiras do Sul : Temperatura de 1,6 °C com sensação térmica de -2,3 °C;

: Temperatura de 1,6 °C com sensação térmica de -2,3 °C; Irati : Temperatura de 1,5 °C com sensação térmica de -1,8 °C;

: Temperatura de 1,5 °C com sensação térmica de -1,8 °C; Lapa : Temperatura de 0,2 °C com sensação térmica de -1,5 °C;

: Temperatura de 0,2 °C com sensação térmica de -1,5 °C; Pato Branco : Temperatura de 1,2 °C com sensação térmica de -1,4 °C;

: Temperatura de 1,2 °C com sensação térmica de -1,4 °C; Toledo : Temperatura de 1,7 °C com sensação térmica de -0,7 °C;

: Temperatura de 1,7 °C com sensação térmica de -0,7 °C; Francisco Beltrão : Temperatura de 2,3 °C com sensação térmica de -0,5 °C;

: Temperatura de 2,3 °C com sensação térmica de -0,5 °C; União da Vitória : Temperatura de 2,1 °C com sensação térmica de -0,2 °C;

: Temperatura de 2,1 °C com sensação térmica de -0,2 °C; Curitiba: Temperatura de 2,5 °C com sensação térmica de -0,1 °C.

Temperaturas baixas persistem

A massa de ar polar responsável pela onda de frio mais intensa de 2026 até o momento deve seguir influenciando o tempo no estado até quarta-feira (13/5). Apesar da previsão de elevação gradual das temperaturas máximas, especialmente no Noroeste, onde os termômetros podem voltar aos 25 ºC, as manhãs ainda devem continuar geladas nos próximos dias.

Segundo o Simepar, a terça-feira (12/5) ainda terá mínimas próximas de 0 ºC no Centro-Sul do estado e temperaturas em torno dos 5 ºC na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Sudeste e Sudoeste. As condições favorecem a formação de geadas de fraca a moderada intensidade nessas regiões.

Nas demais áreas do Paraná, as temperaturas também seguem baixas, abaixo dos 10 ºC durante as primeiras horas do dia, embora com menor probabilidade para formação de geada.