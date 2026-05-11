Pesquisa aponta disputa embolada pelas duas vagas do Paraná ao Senado

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (11) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa encomendada pelo Partido Liberal (PL) mostra uma disputa bem acirrada pelas duas vagas paranaenses no Senado Federal. A sondagem mostrou que há pelo menos cinco pré-candidatos com chances na disputa.

Alvaro Dias (MDB), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Gleisi Hoffmann (PT) são os que estão melhor posicionados nos três cenários estimulados.

O instituto perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para senador pelo Paraná. Gleisi Hoffmann é a mais rejeitada pelos eleitores paranaenses.

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Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

Em 2026, duas cadeiras ao Senado estarão em disputa pelo Paraná. Por isso, cada entrevistado poderia indicar até dois candidatos — o que faz com que a soma dos percentuais ultrapasse 100%. O Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e três cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).

Alvaro Dias lidera primeiro cenário estimulado, com quatro pré-candidatos na briga pela segunda vaga

Alvaro Dias (MDB): 39,3%

Deltan Dallagnol (Novo): 26,1%

Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%

Filipe Barros (PL): 23,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 22,4%

Cristina Graeml (PSD): 14,5%

Rosane Ferreira (PV): 5,4%

Hauly (Podemos): 3,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não opinou: 5,1%

Quatro pré-candidatos deixam indefinido o segundo cenário estimulado

Filipe Barros (PL): 30,0%

Deltan Dallagnol (Novo): 29,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 27,4%

Alexandre Curi (Republicanos): 27,3%

Cristina Graeml (PSD): 17,6%

Rosane Ferreira (PV): 7,7%

Hauly (Podemos): 4,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%

Não sabe/Não opinou: 6,4%

No cenário com menos nomes, Filipe Barros e Deltan Dallagnol são os mais citados

Filipe Barros (PL): 38,7%

Deltan Dallagnol (Novo): 35,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 29,1%

Rosane Ferreira (PV): 12,4%

Hauly (Podemos): 6,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,7%

Não sabe/Não opinou: 7,7%

Na pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar

Deltan Dallagnol (Novo): 3,1%

Gleisi Hoffmann (PT): 2,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 1,8%

Alvaro Dias (MDB): 1,3%

Filipe Barros (PL): 1,3%

Cristina Graeml (PSD): 0,5%

Hauly (Podemos): 0,1%

Paulo Martins (Novo): 0,1%

Outros nomes citados: 0,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe/Não opinou: 82,5%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi Hoffmann (PT): 47,5%

Alvaro Dias (MDB): 12,6%

Deltan Dallagnol (Novo): 10,3%

Filipe Barros (PL): 6,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 5,8%

Cristina Graeml (PSD): 5,2%

Hauly (Podemos): 5,2%

Rosane Ferreira (PV): 3,7%

Poderia votar em todos: 7,5%

Não sabe/Não opinou: 17,5%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00323/2026.