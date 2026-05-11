Eleições

Pesquisa aponta disputa embolada pelas duas vagas do Paraná ao Senado

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Luisa Purchio - Gazeta do Povo
- Atualizado: 11/05/26 08h59
Fotos: Kayo Magalhães (Câmara dos Deputados) / Reprodução (Instagram) / Reprodução (Instagram) / Geraldo Magela / Agência Senado

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (11) um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa encomendada pelo Partido Liberal (PL) mostra uma disputa bem acirrada pelas duas vagas paranaenses no Senado Federal. A sondagem mostrou que há pelo menos cinco pré-candidatos com chances na disputa. 

Alvaro Dias (MDB), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Gleisi Hoffmann (PT) são os que estão melhor posicionados nos três cenários estimulados.

O instituto perguntou aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para senador pelo Paraná. Gleisi Hoffmann é a mais rejeitada pelos eleitores paranaenses.

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Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

Em 2026, duas cadeiras ao Senado estarão em disputa pelo Paraná. Por isso, cada entrevistado poderia indicar até dois candidatos — o que faz com que a soma dos percentuais ultrapasse 100%. O Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e três cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).

Alvaro Dias lidera primeiro cenário estimulado, com quatro pré-candidatos na briga pela segunda vaga

  • Alvaro Dias (MDB): 39,3%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 26,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%
  • Filipe Barros (PL): 23,6%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 22,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 14,5%
  • Rosane Ferreira (PV): 5,4%
  • Hauly (Podemos): 3,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%
  • Não sabe/Não opinou: 5,1%

Quatro pré-candidatos deixam indefinido o segundo cenário estimulado

  • Filipe Barros (PL): 30,0%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 29,3%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 27,4%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 27,3%
  • Cristina Graeml (PSD): 17,6%
  • Rosane Ferreira (PV): 7,7%
  • Hauly (Podemos): 4,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%
  • Não sabe/Não opinou: 6,4%

No cenário com menos nomes, Filipe Barros e Deltan Dallagnol são os mais citados

  • Filipe Barros (PL): 38,7%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 35,3%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 29,1%
  • Rosane Ferreira (PV): 12,4%
  • Hauly (Podemos): 6,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 14,7%
  • Não sabe/Não opinou: 7,7%

Na pesquisa espontânea, maioria não sabe em quem votar

  • Deltan Dallagnol (Novo): 3,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 2,7%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 1,8%
  • Alvaro Dias (MDB): 1,3%
  • Filipe Barros (PL): 1,3%
  • Cristina Graeml (PSD): 0,5%
  • Hauly (Podemos): 0,1%
  • Paulo Martins (Novo): 0,1%
  • Outros nomes citados: 0,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%
  • Não sabe/Não opinou: 82,5%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

  • Gleisi Hoffmann (PT): 47,5%
  • Alvaro Dias (MDB): 12,6%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 10,3%
  • Filipe Barros (PL): 6,2%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 5,8%
  • Cristina Graeml (PSD): 5,2%
  • Hauly (Podemos): 5,2%
  • Rosane Ferreira (PV): 3,7%
  • Poderia votar em todos: 7,5%
  • Não sabe/Não opinou: 17,5%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00323/2026.

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