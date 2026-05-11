Nova pesquisa aponta vantagem confortável para Sergio Moro

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (11/05) uma nova pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL) e aponta o pré-candidato do próprio partido, o senador Sergio Moro (PL), lidera os dois cenários estimulados.
Segundo o levantamento, Moro tem mais de 20 pontos percentuais para os demais pré-candidatos. Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (MDB) aparecem como os mais competitivos para irem ao segundo turno contra Moro. Sandro Alex (PSD), o indicado do governador Ratinho Junior (PSD), não passa de 11% das intenções de voto nos cenários estimulados.
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Os entrevistados também responderam em quais dos potenciais candidatos a governador do Paraná não votariam de jeito nenhum.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolhe do entrevistado) e dois cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).
Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 42,6%
- Requião Filho (PDT): 19,7%
- Rafael Greca (MDB): 16,3%
- Sandro Alex (PSD): 8,6%
- Luiz França (Missão): 0,8%
- Tony Garcia (DC): 0,8%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%
- Não sabe/Não opinou: 5,4%
Sem Rafael Greca, Moro abre mais vantagem para os demais pré-candidatos
- Sergio Moro (PL): 49,2%
- Requião Filho (PDT): 23,7%
- Sandro Alex (PSD): 11,0%
- Tony Garcia (DC) 1,3%
- Luiz França (Missão): 1,0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%
- Não sabe/Não opinou: 6,1%
Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea
- Sergio Moro (PL): 14,8%
- Ratinho Junior (PSD)*: 4,3%
- Requião Filho (PDT): 4,3%
- Rafael Greca (MDB): 2,5%
- Sandro Alex (PSD): 1,7%
- Alexandre Curi (Republicanos): 0,3%
- Luiz França (Missão): 0,1%
- Outros nomes citados: 0,5%
- Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%
- Não sabe/Não opinou: 66,6%
*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode ser candidato ao governo neste ano.
Pesquisa de rejeição para governador do Paraná
O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada estrevistado poderia citar mais de um candidato.
- Requião Filho (PDT): 33,7%
- Sergio Moro (PL): 25,1%
- Rafael Greca (MDB): 13,7%
- Tony Garcia (DC): 8,1%
- Sandro Alex (PSD): 7,1%
- Luiz França (Missão): 4,5%
- Poderia votar em todos: 8,3%
- Não sabe/Não opinou: 15,1%
Pesquisa de avaliação e aprovação de Ratinho Junior
O Paraná Pesquisas quis saber dos eleitores o que pensam sobre a administração do governador Ratinho Junior.
Avaliação
- Ótima: 31,0%
- Boa: 36,9%
- Regular: 19,1%
- Ruim: 4,5%
- Péssima: 7,1%
- Não sabe/Não opinou: 1,5%
Aprovação
- Aprova: 79,6%
- Desaprova: 17,3%
- Não sabe/Não opinou: 3,1%
Apoio do governador Ratinho Junior na eleição para governador
A pesquisa questionou qual candidato merece o apoio do governador Ratinho Ratinho.
- Sergio Moro (PL): 38,5%
- Rafael Greca (MDB): 16,0%
- Sandro Alex (PSD): 11,0%
- Requião Filho (PDT): 9,1%
- Luiz França (Missão): 1,3%
- Tony Garcia (DC): 1,1%
- Nenhum nesses: 5,1%
- Não sabe/Não opinou: 17,8%
Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00323/2026.