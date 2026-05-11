Nova pesquisa aponta vantagem confortável para Sergio Moro

O Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (11/05) uma nova pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL) e aponta o pré-candidato do próprio partido, o senador Sergio Moro (PL), lidera os dois cenários estimulados.

Segundo o levantamento, Moro tem mais de 20 pontos percentuais para os demais pré-candidatos. Requião Filho (PDT) e Rafael Greca (MDB) aparecem como os mais competitivos para irem ao segundo turno contra Moro. Sandro Alex (PSD), o indicado do governador Ratinho Junior (PSD), não passa de 11% das intenções de voto nos cenários estimulados.

+ Leia mais: “Eu não costumo tirar segundo lugar”, diz Rafael Greca, pré-candidato ao governo do Paraná

Os entrevistados também responderam em quais dos potenciais candidatos a governador do Paraná não votariam de jeito nenhum.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Paraná Pesquisas gerou um cenário espontâneo (quando os nomes dos políticos não são apresentados previamente para escolhe do entrevistado) e dois cenários estimulados (quando os candidatos são mostrados para escolha do entrevistado).

Sergio Moro lidera primeiro cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 42,6%

Requião Filho (PDT): 19,7%

Rafael Greca (MDB): 16,3%

Sandro Alex (PSD): 8,6%

Luiz França (Missão): 0,8%

Tony Garcia (DC): 0,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe/Não opinou: 5,4%

Sem Rafael Greca, Moro abre mais vantagem para os demais pré-candidatos

Sergio Moro (PL): 49,2%

Requião Filho (PDT): 23,7%

Sandro Alex (PSD): 11,0%

Tony Garcia (DC) 1,3%

Luiz França (Missão): 1,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/Não opinou: 6,1%

Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 14,8%

Ratinho Junior (PSD)*: 4,3%

Requião Filho (PDT): 4,3%

Rafael Greca (MDB): 2,5%

Sandro Alex (PSD): 1,7%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,3%

Luiz França (Missão): 0,1%

Outros nomes citados: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%

Não sabe/Não opinou: 66,6%



*Ratinho Junior está no segundo mandato de governador e não pode ser candidato ao governo neste ano.

Pesquisa de rejeição para governador do Paraná

O Paraná Pesquisas perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Cada estrevistado poderia citar mais de um candidato.

Requião Filho (PDT): 33,7%

Sergio Moro (PL): 25,1%

Rafael Greca (MDB): 13,7%

Tony Garcia (DC): 8,1%

Sandro Alex (PSD): 7,1%

Luiz França (Missão): 4,5%

Poderia votar em todos: 8,3%

Não sabe/Não opinou: 15,1%

Pesquisa de avaliação e aprovação de Ratinho Junior

O Paraná Pesquisas quis saber dos eleitores o que pensam sobre a administração do governador Ratinho Junior.

Avaliação

Ótima: 31,0%

Boa: 36,9%

Regular: 19,1%

Ruim: 4,5%

Péssima: 7,1%

Não sabe/Não opinou: 1,5%

Aprovação

Aprova: 79,6%

Desaprova: 17,3%

Não sabe/Não opinou: 3,1%

Apoio do governador Ratinho Junior na eleição para governador

A pesquisa questionou qual candidato merece o apoio do governador Ratinho Ratinho.

Sergio Moro (PL): 38,5%

Rafael Greca (MDB): 16,0%

Sandro Alex (PSD): 11,0%

Requião Filho (PDT): 9,1%

Luiz França (Missão): 1,3%

Tony Garcia (DC): 1,1%

Nenhum nesses: 5,1%

Não sabe/Não opinou: 17,8%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em 57 municípios do Paraná entre os dias 8 e 10 de maio de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-00323/2026.