Acidentes, obras e lentidão nos acessos a Curitiba nesta segunda-feira (11)

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (11/05/2026) apresenta pontos de atenção importantes em rodovias federais e vias urbanas da Região Metropolitana de Curitiba. Acidentes, panes mecânicas e obras programadas provocam lentidão em trechos estratégicos, especialmente nas chegadas à capital.

Além do fluxo intenso típico do início de semana, motoristas também devem ficar atentos a bloqueios parciais e serviços de manutenção previstos ao longo do dia.

Principais ocorrências nas BRs

Na BR-277, no sentido Curitiba, há registro de trânsito lento na região do Passaúna, em Campo Largo, na altura do km 109. A lentidão foi provocada por um engavetamento leve. Os veículos envolvidos já foram retirados para o acostamento, mas o fluxo ainda apresenta reflexos.

Outro ponto de atenção na mesma rodovia é um buraco na pista no km 125, próximo ao Viaduto Guabiroba, exigindo cuidado redobrado dos motoristas que passam pelo trecho.

No litoral, há relatos de deslizamento de pedras em pontos da BR-277, situação que pode provocar bloqueios parciais ao longo do dia dependendo das condições da pista e do clima.

Já na BR-376, o trânsito segue lento no km 604, nas proximidades da Bosch, no sentido São José dos Pinhais. A retenção é causada por um caminhão com pane mecânica que obstruía parte da via.

Na BR-116, o fluxo é intenso na região de Campina Grande do Sul, após o tombamento de um caminhão no sentido São Paulo.

Obras e bloqueios programados

Na BR-277, estão previstos bloqueios a partir das 20h desta segunda-feira no km 72, na região do viaduto da Rua Marechal Hermes. A intervenção ocorre para obras de ampliação do viaduto, e o tráfego deverá operar em sistema pare-e-siga em determinados momentos.

Outra via que exige atenção é a PR-418, onde equipes realizam serviços de manutenção e paisagismo entre 7h e 17h em trechos de Almirante Tamandaré e Colombo. As intervenções podem provocar retenções pontuais ao longo do dia.

Linha Verde segue com afunilamento em Curitiba

Em Curitiba, a Linha Verde continua com obras na região do viaduto do Tarumã. O afunilamento de pistas no sentido Atuba permanece ativo e provoca congestionamentos frequentes nos horários de pico, impactando o deslocamento de motoristas na capital e na Região Metropolitana.