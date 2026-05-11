Estradas

Acidentes, obras e lentidão nos acessos a Curitiba nesta segunda-feira (11)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 11/05/26 10h56
Imagem mostra um grande congestionamento na BR-116.
Foto: Reprodução/RPC/Bom Dia Paraná/

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (11/05/2026) apresenta pontos de atenção importantes em rodovias federais e vias urbanas da Região Metropolitana de Curitiba. Acidentes, panes mecânicas e obras programadas provocam lentidão em trechos estratégicos, especialmente nas chegadas à capital.

Além do fluxo intenso típico do início de semana, motoristas também devem ficar atentos a bloqueios parciais e serviços de manutenção previstos ao longo do dia.

Principais ocorrências nas BRs

Na BR-277, no sentido Curitiba, há registro de trânsito lento na região do Passaúna, em Campo Largo, na altura do km 109. A lentidão foi provocada por um engavetamento leve. Os veículos envolvidos já foram retirados para o acostamento, mas o fluxo ainda apresenta reflexos.

Outro ponto de atenção na mesma rodovia é um buraco na pista no km 125, próximo ao Viaduto Guabiroba, exigindo cuidado redobrado dos motoristas que passam pelo trecho.

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No litoral, há relatos de deslizamento de pedras em pontos da BR-277, situação que pode provocar bloqueios parciais ao longo do dia dependendo das condições da pista e do clima.

Já na BR-376, o trânsito segue lento no km 604, nas proximidades da Bosch, no sentido São José dos Pinhais. A retenção é causada por um caminhão com pane mecânica que obstruía parte da via.

Na BR-116, o fluxo é intenso na região de Campina Grande do Sul, após o tombamento de um caminhão no sentido São Paulo.

Obras e bloqueios programados

Na BR-277, estão previstos bloqueios a partir das 20h desta segunda-feira no km 72, na região do viaduto da Rua Marechal Hermes. A intervenção ocorre para obras de ampliação do viaduto, e o tráfego deverá operar em sistema pare-e-siga em determinados momentos.

Outra via que exige atenção é a PR-418, onde equipes realizam serviços de manutenção e paisagismo entre 7h e 17h em trechos de Almirante Tamandaré e Colombo. As intervenções podem provocar retenções pontuais ao longo do dia.

Linha Verde segue com afunilamento em Curitiba

Em Curitiba, a Linha Verde continua com obras na região do viaduto do Tarumã. O afunilamento de pistas no sentido Atuba permanece ativo e provoca congestionamentos frequentes nos horários de pico, impactando o deslocamento de motoristas na capital e na Região Metropolitana.

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