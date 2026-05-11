Entenda por que nem todo câncer pode ser operado com robô

A cirurgia robótica vem ganhando espaço no tratamento do câncer e se consolidando como uma importante ferramenta da medicina moderna. Ao lado dela, a laparoscopia e a cirurgia aberta continuam sendo amplamente utilizadas no tratamento oncológico, cada uma com indicações específicas conforme o tipo do tumor, o estágio da doença e as condições clínicas do paciente.
Ainda assim, especialistas alertam que nem todos os tumores podem ser tratados por técnicas minimamente invasivas e que a cirurgia aberta continua sendo fundamental em muitos casos oncológicos.
Segundo o cirurgião oncológico Sérgio Carvalho, de São José do Rio Preto, a escolha entre cirurgia aberta, cirurgia robótica ou laparoscopia depende de uma avaliação individualizada de cada paciente. O principal objetivo, conforme o médico, continua sendo a retirada completa do tumor com segurança oncológica.
“Existem casos em que a cirurgia robótica e a laparoscopia têm excelente indicação e oferecem muitos benefícios. Mas tumores maiores, avançados ou com comprometimento de outros órgãos podem exigir cirurgia aberta para garantir melhor resultado ao paciente”, explica.
Avaliação individualizada é essencial
Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que o Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028. O aumento dos diagnósticos está relacionado principalmente ao envelhecimento da população e reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado.
Para o especialista, um dos principais erros é acreditar que existe uma técnica única para todos os casos. “Cada câncer possui características próprias. O tipo de tumor, o tamanho, a localização e o estágio da doença influenciam diretamente na definição do tratamento”, afirma Sérgio Carvalho.
Quando a cirurgia aberta ainda pode ser necessária?
Apesar do crescimento da cirurgia robótica no Brasil, a cirurgia aberta continua sendo indicada principalmente em situações mais complexas. Entre os casos que podem exigir esse tipo de procedimento, estão:
- Tumores maiores;
- Câncer em estágio avançado;
- Comprometimento de órgãos adjacentes;
- Casos com múltiplas aderências;
- Situações em que há necessidade de maior acesso cirúrgico.
Segundo o cirurgião oncológico, em alguns procedimentos minimamente invasivos também pode ocorrer conversão para cirurgia aberta durante a operação, dependendo do que é encontrado pela equipe médica.
Cirurgia robótica e laparoscopia também representam avanço
O especialista destaca que a cirurgia robótica e a laparoscopia trouxeram benefícios importantes para muitos pacientes, principalmente em casos iniciais. Entre as vantagens das técnicas minimamente invasivas, estão:
- Menor tempo de internação;
- Recuperação mais rápida;
- Menor sangramento;
- Redução da dor pós-operatória;
- Incisões menores.
“A cirurgia robótica é uma ferramenta extremamente importante e trouxe avanços relevantes para a medicina. Mas o mais importante continua sendo oferecer o tratamento mais adequado para cada paciente”, afirma Sérgio Carvalho.
Diagnóstico precoce continua sendo decisivo
Segundo o profissional, muitos casos de câncer ainda são descobertos em fases avançadas no Brasil, o que reduz opções terapêuticas e exige tratamentos mais complexos. Por isso, manter exames preventivos em dia e procurar avaliação médica diante de sintomas persistentes pode fazer diferença no prognóstico.
“Hoje conseguimos acompanhar pacientes por décadas após o tratamento. O diagnóstico precoce continua sendo um dos fatores mais importantes para aumentar as chances de sucesso”, explica o cirurgião oncológico Sérgio Carvalho, de São José do Rio Preto.
Por Henrique Fernandes