Revenda de veículos no Paraná fica mais rápida com nova regra para despachantes

Uma nova medida vai desburocratizar a revenda de veículos no Paraná. A portaria nº 562/2025 do Detran-PR que regulamenta o Sistema de Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) foi assinada nesta quarta-feira (06) pelo vice-governador Darci Piana. A mudança permitirá que processos, que antes demoravam até três dias para serem efetivados, possam ser finalizados em poucas horas

Com a nova regra, os próprios despachantes podem revisar, inserir os documentos necessários para a transferência dos veículos no sistema do Detran-PR e finalizar os processos, sem que a documentação precise ser encaminhada previamente à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

“Estamos conseguindo agilizar as negociações de veículos usados, desburocratizando as entradas e saídas de carros nas lojas, com processos mais modernos e inovadores”, afirmou Piana.

Apesar da desburocratização, a medida mantém a responsabilidade dos estabelecimentos, despachantes e órgão regulador na efetivação das negociações, com transparência nos processos e segurança nas operações.

“Com essa nova regulamentação, queremos mais eficiência, mais rapidez, menos filas e mais autonomia para lojistas e despachantes, com garantias de controle seguro dos estoques”, disse o diretor-presidente do Detran, Santin Roveda.

Nova medida deverá reduzir custos operacionais das lojas de carros

Para os estabelecimentos comerciais, a medida representa redução de custos operacionais e eliminação de documentação física. Feirões e eventos automotivos realizados nos finais de semana, por exemplo, podem ter processos finalizados imediatamente, sem aguardar reabertura dos órgãos públicos.

Para despachantes documentalistas, a regulamentação permite oferta de serviços mais completos aos clientes. Atualmente, 80% dos processos veiculares do Paraná envolvem despachantes.

Na ponta, os processos de compra tornam-se mais ágeis para os consumidores, com a dispensa de reconhecimento de firma e digitalização completa dos documentos. A certificação digital garante segurança jurídica nas transações.

Contudo, o Detran-PR ressalta que manterá a função fiscalizadora para assegurar qualidade dos serviços e conformidade com normas vigentes. Os estabelecimentos credenciados respondem integralmente pelas informações inseridas no sistema. A regulamentação preserva procedimentos de verificação e validação documental.