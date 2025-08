Circuito Café com Pão: 12 lugares em Curitiba destacam a combinação

Quem nunca sentiu aquele aroma de café recém-passado misturado ao perfume de um pãozinho saindo do forno? Uma combinação que é puro afeto à mesa do brasileiro e que, entre os dias 11 e 31 de agosto, vai ganhar protagonismo em Curitiba com o circuito Café com Pão.

A iniciativa, que é uma realização da Abrasel com apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Paraná, vai transformar a capital paranaense em um verdadeiro paraíso para os apaixonados por grãos especiais e fermentações naturais. São 12 estabelecimentos que prepararam experiências sensoriais dignas de quem leva a sério essa dupla que já é tradição na mesa brasileira.

E não estamos falando de qualquer cafezinho com pão francês do dia a dia, viu? O circuito propõe uma verdadeira imersão no universo dos cafés especiais e pães artesanais, com harmonizações que vão desde o clássico até combinações surpreendentes que incluem doces artesanais.

“O Café com Pão nasceu para valorizar dois grandes pilares da gastronomia brasileira: o café especial e o pão artesanal. Além de incentivar o consumo local, o circuito estimula o público a conhecer novas cafeterias e padarias, fortalecendo a cadeia produtiva e os talentos da nossa região”, afirma Luciano Bartolomeu, diretor executivo da Abrasel Paraná.

O evento é também uma forma de reconhecer o trabalho meticuloso de baristas, mestres de torra e padeiros curitibanos que elevam ingredientes simples a experiências gastronômicas memoráveis. Cada xícara, cada fatia, carrega histórias de dedicação e muito conhecimento técnico.

Para quem curte descobrir novos sabores e estabelecimentos, essa é a oportunidade perfeita para explorar Curitiba através de uma rota deliciosa. Além de experimentar combinações diferentes, você ainda apoia o comércio local e os pequenos produtores da região.

Então, que tal aproveitar esse período para fazer uma pausa no seu dia, sentir o aroma do café recém-moído e o calor de um pão que acabou de sair do forno? O circuito Café com Pão é o convite perfeito para redescobrir esses clássicos da nossa gastronomia sob novas perspectivas.

Confira os estabelecimentos participantes:

Curitiba:

• Argenta Cafés

• Ben-Café

• Café Cultura – Batel

• Chiffon Cake

• Joyjoy Café

• Klas Café

• Lucca Cafés Especiais

• Magrela Café

• Minas Uai – Empório e Cafeteria

• Prestinaria

• The American Way Cafe

• Toniolo Pães e Artesanais