Quintal do Monge comemora 12 anos com tango, salsa e merengue

O Quintal do Monge, tradicional restaurante e bar no coração do Centro Histórico de Curitiba, celebra seus 12 anos de história com uma programação cultural e gastronômica especial. Como destaque das comemorações, na próxima quinta-feira (078), o restaurante promove uma envolvente Noite de Milongas, com apresentações de tango, merengue e salsa, além de pista aberta ao público para dançar e aprender alguns passos com instrutores convidados.

A noite será embalada pelo trio Last Tango, inspirado na atmosfera do clássico “El último Tango em París”, de Gato Barbieri, trilha do polêmico filme de Bertolucci. Unindo a elegância do tango tradicional a uma sonoridade contemporânea, o grupo aposta em remixes com loops eletrônicos e arranjos ousados.

+ Veja mais: Fernando & Sorocaba farão show em “Disney do churrasco” de Curitiba

Para esta experiência, o argentino Victor Gabriel Castro (bandoneón) convida o pianista Nadim Silveira e o contrabaixista Marsal Nogueira, oferecendo ao público uma vivência musical única e intensa..

Localizado no Largo da Ordem, ao lado da Primeira Igreja de Curitiba, o Quintal do Monge preserva em sua arquitetura uma das paredes originais da igreja, datada de 1735, o que confere ao ambiente um charme histórico e singular. O espaço, com estilo rústico e acolhedor, acomoda 260 pessoas sentadas, entre áreas internas e externas — ideal para encontros, aniversários e confraternizações.

A casa é reconhecida por suas 16 torneiras de chopes artesanais, que mantêm a qualidade original da fábrica, sempre frescos e gelados. Aberto todos os dias da semana, o cardápio tem a curadoria do renomado Chef Marcos Ravaglio e oferece ampla variedade de petiscos, pratos com carnes, aves, peixes, massas, hambúrgueres, sanduíches, saladas e diversas opções vegetarianas e veganas.

+ Não esqueça! Dia dos Pais: 9 frases curtas para emocionar seu pai

Entre os destaques da casa estão a tradicional feijoada (às quartas e sábados) e o típico barreado, prato símbolo da gastronomia paranaense. A carta de bebidas é completa, com drinks com e sem álcool, vinhos, espumantes e outras opções que harmonizam com os sabores do menu. A entrada livre e não há consumação mínima.

O Quintal do Monge fica na Rua Claudino dos Santos, 24 – São Francisco. Informações e reservas: (41) 3232-5679