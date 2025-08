RMC terá nova refinaria de etanol com investimento de R$ 2 bilhões

Com um investimento estimado em R$ 2 bilhões, a cidade da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, vai receber uma refinaria de etanol de milho. A planta, que será instalada pelo Grupo Potencial, terá capacidade para produzir até 450 milhões de litros de etanol por ano. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5), durante reunião com representantes do Governo do Paraná.

Com capacidade para processar 3 mil toneladas de milho por dia, a nova refinaria será uma das mais modernas do país, reunindo tecnologia de ponta e foco em eficiência energética. Quando estiver em plena operação, a unidade será a décima maior usina de etanol de milho do Brasil, a maior da Região Sul e também a maior fora do Centro-Oeste.

Além do etanol, o processamento do grão gerará subprodutos de alto valor agregado, como farelo, voltado à alimentação animal, e óleo, destinado à produção de biodiesel. O projeto da planta está em fase final de detalhamento.

A expectativa é que as obras tenham início em 2026 e que a operação comece em 2028. Durante o período de construção, serão gerados cerca de 1.500 empregos diretos. Já na fase operacional, a refinaria deve abrir mais de 300 vagas permanentes, além de movimentar centenas de postos indiretos de trabalho em toda a cadeia produtiva da região.

Ao considerar outros empreendimentos do Grupo Potencial, o volume de aportes na Lapa chega à marca de R$ 6 bilhões em pouco mais de uma década. A cifra inclui a instalação de uma fábrica de biodiesel, já em funcionamento, e de uma esmagadora de soja, em fase final de construção, com capacidade para processar aproximadamente 3,5 mil toneladas de grãos por dia.

De olho no mercado de biocombustíveis

A construção da nova refinaria integra uma estratégia mais ampla da empresa para consolidar a produção e distribuição de biocombustíveis no Brasil. Entre as próximas etapas, está a implantação de dois dutos – um para etanol e outro para biodiesel – conectando o complexo industrial da Lapa à cidade de Araucária. O investimento previsto nas estruturas é de R$ 200 milhões, com possibilidade de ampliação da rede para outros municípios da Região Metropolitana.

Em paralelo, a Compagas também deve investir mais de R$ 100 milhões na construção de um gasoduto entre Araucária e Lapa, com previsão de entrega em 12 meses. A nova infraestrutura garantirá maior eficiência logística para a operação da refinaria e fortalecerá a matriz energética local com fontes renováveis.

Com o novo empreendimento, uma fatia significativa do mercado de etanol de milho, que cresceu 31% na safra 2024/2025, passa a ter presença paranaense. Além da Potencial, a Coamo Agroindustrial Cooperativa, com sede em Campo Mourão, também está investindo em uma usina do mesmo tipo. O aporte da cooperativa será de R$ 1,7 bilhão, com capacidade anual de produção superior a 250 milhões de litros.