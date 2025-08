Novo estádio de Fazenda Rio Grande tem data para ser inaugurado

Com programação gratuita, o novo estádio municipal da Região Metropolitana de Curitiba será inaugurado na próxima semana. Localizado em Fazenda Rio Grande, o Estádio Municipal Pedro Roberto terá capacidade para receber até 5 mil pessoas em jogos do futebol amador da cidade.

O espaço conta com campo de grama sintética nos mesmos padrões da Arena da Baixada, além de vestiários completos e área técnica preparada para eventos de grande porte. Futuro palco de decisões esportivas, também será usado para seletivas regionais e encontros comunitários.

Nomeado em homenagem ao radialista Pedro Roberto, o estádio reconhece a trajetória do comunicador falecido em 2010. Figura central no processo de emancipação do município e no incentivo à cultura esportiva local, Pedro Roberto era natural de Wenceslau Braz e chegou à cidade nos anos 1990. Atuou nas rádios Panorama, Eldorado e Iguaçu, narrando campeonatos amadores.

A expectativa da Prefeitura de Fazenda Rio Grande é que o espaço se torne um dos principais palcos do futebol amador no Paraná. A entrega do estádio reforça o investimento da cidade em infraestrutura esportiva, que nos últimos anos recebeu ginásios, campos revitalizados e apoio às ligas e campeonatos de base.

Inauguração

A cerimônia de abertura acontece no próximo sábado (16), às 9h, na Avenida Brasil, próximo ao Centro Multieventos, no bairro Eucaliptos. Após a solenidade, haverá um amistoso entre secretários municipais, vereadores e representantes da imprensa.

No domingo (17), o evento principal começa às 9h, com o “Jogo das Estrelas”, reunindo a equipe Amigos do Macaris e a Seleção da Fazenda. Quatro convidados surpresa também participarão da partida. Em seguida, às 11h, acontece a grande final do Campeonato Municipal – Série A 2025, consagrando o campeão da elite do futebol amador fazendense.

A entrada será gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, com acesso por ordem de chegada até o limite da capacidade do estádio. Toda a programação também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

