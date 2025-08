Obra em nova estrada na região de Curitiba chega a 25% de conclusão

A tão aguardada ligação entre São José dos Pinhais e Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, já está com cerca de 4 quilômetros concretados dos 26,61 km totais da obra. E tem boas notícias para quem trafega por ali: dois trechos importantes já foram liberados para uso – 780 metros pavimentados dos dois lados em São José dos Pinhais e mais 1,5 km do lado esquerdo da pista, no sentido Mandirituba. Nos demais pontos, a operação continua no sistema Pare-e-Siga.

O trabalho segue intenso em várias frentes. O concreto está sendo implementado a partir de São José dos Pinhais, enquanto as obras de drenagem e terraplenagem avançam na direção de Mandirituba. Além disso, as equipes da construtora continuam com atividades de corte de vegetação e alargamento da pista.

Segundo o diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), Gilson Santos, a obra já começa a transformar o cotidiano da região. “A obra avança dentro do cronograma previsto e já apresenta resultados, como a liberação de trechos importantes ao tráfego. Essa ligação é uma intervenção estratégica para a mobilidade regional, pois conecta duas rodovias federais (BR-116 e BR-376) e beneficia diretamente a logística, o transporte de passageiros e o escoamento da produção agrícola.”, destaca.

Essa nova estrada representa um investimento de R$ 96,8 milhões do Governo do Estado e atende a uma demanda histórica – quase 30 anos! – dos moradores da Região Metropolitana de Curitiba. Super interessante é que a pavimentação está sendo feita em concreto, tecnologia que oferece maior durabilidade e menor custo de manutenção ao longo do tempo.

O projeto também inclui uma ciclovia de 2,5 metros de largura, nova iluminação e adequações no traçado para garantir mais segurança e fluidez ao tráfego. Bem completo, né?

Um detalhe bacana do projeto é a preocupação com a preservação do patrimônio histórico e cultural da região. Por exemplo, o calçamento em paralelepípedo na Colônia Marcelino, em São José dos Pinhais, será mantido e integrado à nova via sem perder suas características originais.

Além de Mandirituba e São José dos Pinhais, a ligação vai beneficiar diretamente outros municípios do segundo anel metropolitano, como Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro, consolidando um novo eixo de desenvolvimento para o Sul da RMC.

A obra começou em janeiro deste ano e a previsão é que seja concluída até agosto de 2026. Vamos acompanhar!