Retorno do feriado é marcado por congestionamento na Ponte de Guaratuba

O retorno do feriado prolongado neste domingo (07/06) foi marcado por congestionamento na Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná. Cerca de 30 dias após a inauguração, a estrutura enfrentou o primeiro grande teste em um período de intenso fluxo de veículos, registrando lentidão principalmente no sentido Guaratuba-Matinhos.

Por volta das 16h, motoristas relataram levar cerca de 19 minutos para completar a travessia, que leva cerca de dois minutos, dependendo da velocidade adotada. No sentido contrário, o cenário foi completamente diferente: a passagem levou menos de dois minutos, indicando que o principal gargalo não está na ponte, mas na capacidade das vias urbanas que recebem o tráfego nos dois municípios.

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Vídeo: Maria Carolina Crema

Apesar da demora, a avaliação de muitos usuários é positiva quando comparada à realidade enfrentada durante décadas com o ferry boat. Em feriados prolongados e na alta temporada, as filas para embarque frequentemente consumiam horas dos motoristas, sem contar o tempo necessário para a travessia da baía.

A aposentada Joana Gouvea, de 66 anos, esteve entre os usuários que passaram pela ponte durante o retorno do feriado. Para ela, a lentidão registrada neste domingo está longe de representar um problema comparável ao cenário anterior.

“Levamos cerca de 19 minutos para atravessar, mas ainda assim é muito mais rápido do que enfrentar a fila do ferry boat e depois fazer a travessia. A ponte trouxe mais conforto para quem mora ou visita o litoral”, afirma.

Entrega da ponte e desafio nos acessos

O movimento intenso também reforçou um debate que vem ganhando força desde a entrega da obra. Se a ponte eliminou um gargalo histórico da mobilidade entre Guaratuba e Matinhos, o aumento da capacidade de deslocamento passou a evidenciar limitações nos acessos urbanos e nas vias do entorno.

Moradores e usuários apontam a necessidade de planejamento urbano para evitar futuros pontos de afunilamento. Entre as principais preocupações estão os acessos municipais, cruzamentos e corredores viários tanto em Guaratuba quanto em Matinhos, que agora concentram um fluxo de veículos que antes permanecia retido nas filas do ferry boat.

Com o fim do feriado de Corpus Christi, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela BR-277, afirmou que é esperado fluxo moderado de veículos entre o Litoral do Paraná e Curitiba até o início da noite deste domingo (07/06).