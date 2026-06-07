Motorista é flagrado a quase 200 km/h na BR-277 rumo ao Litoral do Paraná

Um motorista foi flagrado trafegando a 196 km/h na BR-277, no fim da tarde deste sábado (06/06). O flagrante de alta velocidade foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma operação de fiscalização com radar portátil, na altura de Paranaguá, no sentido litoral do Paraná.

O veículo, um Toyota Corolla de cor clara, passava pelo trecho às 17h30 quando foi capturado pelo equipamento. Segundo a PRF, a fiscalização no trecho faz parte das operações rotineiras de prevenção de sinistros na rodovia.

O valor da multa por excesso de velocidade varia conforme a porcentagem excedida em relação ao limite da via, de acordo com o Artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As penalidades são divididas em três categorias:

Até 20% acima do limite: Infração média. Multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;

Infração média. Multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH; De 20% a 50% acima do limite: Infração grave. Multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;

Infração grave. Multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH; Acima de 50% do limite: Infração gravíssima. Multa de R$ 880,41 (R$ 293,47 multiplicados por 3), 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.