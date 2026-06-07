Turista pula nas Cataratas do Iguaçu para recuperar celular; veja vídeo

Um turista foi visto pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu, atrativo turístico em Foz do Iguaçu, para recuperar o celular que deixou cair. O incidente ocorreu no sábado (06/06) e flagrado por outros visitantes que estavam no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem se pendura na passarela e pula na área próxima à queda d’água. Após recuperar o celular, ele subiu novamente pela estrutura.

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Em nota divulgada, a Urbia Cataratas, responsável pela administração do parque, disse que o incidente envolveu um turista brasileiro e que foi controlado pela equipe de bombeiros civis da unidade.

“Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque”, diz nota.

A administração reforçou que é “expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos.”

Uma equipe de bombeiros monitora constantemente as trilhas e a passarela de acesso à Garganta do Diabo para evitar acidentes. Segundo a concessionária, em caso de perda de pertences, a equipe de bombeiros pode ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança.