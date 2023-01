Anunciado para esta semana, o retorno do ferry boat Piquiri para a baía de Guaratuba foi adiado, informou o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) neste sábado (24). Segundo o órgão, durante um teste, a embarcação apresentou necessidade de substituição de uma peça no motor de bombordo. No momento, a estrutura encontra-se em reforma no estado de Santa Catarina.

+ Leia mais: Árvore dos Sonhos entrega seus frutos e transforma Natal de muitas famílias de Curitiba

A peça será trocada na segunda-feira (24), e a chegada do ferry boat à baía de Guaratuba deve ocorrer na próxima semana. Após chegar ao litoral paranaense, ainda serão realizadas novas avaliações e ajustes necessários, para, na sequência, a embarcação ser integrada à travessia, antes da virada do ano.

Os três ferry boats que operam na baía passaram por reformas no mesmo estaleiro catarinense, sendo que o Nhundiaquara e o Guaraguaçu já estão retomaram a operação há algum tempo. Segundo o governo do estado, também foram realizadas melhorias nos quatro atracadouros utilizados para travessia na Baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes.

No início de dezembro, o tempo de espera na fila do ferry-boat chegou a 14 horas, segundo relato de motoristas, em razão da interrupção do fluxo da BR-376.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna