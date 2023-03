Reservatório explode e inunda rua de cidade no interior do Paraná

Um reservatório que armazenava 1 milhão de litros de água rompeu na cidade de Jataizinho, no Norte do Paraná, e deixou uma mulher feridas, além de destruir uma casa. A força da água, que se espalhou pelas ruas, deixou uma mulher de 70 anos ferida, destruiu uma casa e deixou outras duas danificadas.

O incidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. Um vídeo de câmeras de segurança mostra o exato momento do rompimento. Confira!

O reservatório pertence à empresa Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

