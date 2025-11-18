Renault e Geely vão investir R$ 3,8 bilhões em ciclo automotivo na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Novidades sobre a indústria automotiva paranaense foram anunciadas nesta terça-feira (18/11). Em cerimônia oficial, a Renault do Brasil confirmou parceria estratégica com a chinesa Geely para injetar R$ 3,8 bilhões na planta de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O evento contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior.

O investimento bilionário da agora Renault Geely do Brasil recebeu incentivos do Governo do Estado por meio do programa Paraná Competitivo, que oferece benefícios estruturados e amparados por lei para grandes indústrias.

Durante pronunciamento, Ratinho Junior destacou que o Banco Central apontou o Paraná como líder no avanço da atividade econômica entre os estados brasileiros, com crescimento de 6,1% neste ano, após registrar 6,7% no ano passado. Para o governador, este desempenho é resultado da integração entre governo, setor produtivo e instituições públicas.

Parceria entre Renault e Geely contará com modelos inéditos

O presidente da Renault do Brasil, Ariel Montenegro, reafirmou que o Paraná continua sendo o centro da estratégia industrial da empresa no país, combinando tecnologia, sustentabilidade e impacto social. Ele destacou que o Complexo Ayrton Senna é referência latino-americana em Indústria 4.0 e preservação ambiental, onde já foram produzidos quatro milhões de veículos, sendo um milhão para exportação.

“Geramos mais de 5 mil empregos diretos e outros 25 mil indiretos aqui no estado. É onde produzimos tecnologia de ponta com 100% de energia renovável e uma das plantas mais avançadas da região”, afirmou.

+ Leia mais Curitiba ganha 2ª unidade do Poupatempo Paraná, com mais de 240 serviços

Montenegro explicou que o pacote de investimentos permitirá desenvolver novas plataformas e quatro modelos inéditos das marcas Renault e Geely até 2026, incluindo versões flex, híbridos e totalmente elétricos. “Estamos abrindo caminho para veículos de baixa e zero emissão produzidos pelas mãos brasileiras aqui no Complexo Ayrton Senna”, acrescentou o presidente da Renault do Brasil.

Por sua vez, o vice-presidente sênior da Geely, Victor Yang, manifestou que a parceria fortalece o ambiente industrial paranaense e impulsiona a transformação tecnológica do setor automotivo. “Acreditamos que esse novo tipo de parceria trará nova vitalidade à indústria automotiva brasileira, ao ecossistema de emissão zero e baixa emissão e ao desenvolvimento econômico regional, tornando-se um modelo para a indústria automotiva global em sua caminhada rumo a um futuro verde e inteligente”, comentou.

Na avaliação do vice-presidente Geraldo Alckmin, a parceria das duas multinacionais a partir de São José dos Pinhais fortalece a indústria automotiva e coloca o Paraná na vanguarda da mobilidade sustentável. Ele lembrou que a cidade da RMC já abriga um dos maiores complexos industriais do país, com forte capacidade de inovação.