Chuva forte vira o tempo em Curitiba e rajadas de vento passam de 55 km/h

Uma pancada de chuva atingiu Curitiba e região metropolitana na tarde desta terça-feira (18/11), acompanhada de fortes rajadas de vento. O cenário urbano foi transformado rapidamente, saindo do sol para o tempo fechado em pouco tempo. Às 15 horas, a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), instalada no bairro Jardim das Américas, registrou ventos que chegaram a 55,1 km/h.

De acordo com o Simepar, as estações meteorológicas da prefeitura de Curitiba, instaladas nos bairros Portão, Pinheirinho, Boa Vista e Santa Felicidade, registraram rajadas de vento acima de 60km/h no mesmo período.

Os ventos fortes também foram registrados na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Em Fazenda Rio Grande, a ventania chegou a 65,2km/h às 15 horas.

Curitiba está sob alertas de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas válidos nesta terça-feira para a região de Curitiba. O primeiro, classificado com a cor laranja, indica perigo de tempestade, com previsão de precipitações volumosas entre 50 e 100 milímetros diários, acompanhadas de rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h.

O segundo alerta do Inmet, representado pela cor amarela, abrange uma extensão territorial maior do estado, incluindo a capital e o litoral paranaense. Este aviso sinaliza “perigo potencial” de tempestade nestas localidades, reforçando a necessidade de atenção por parte da população.