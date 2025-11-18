Curitiba ganha 2ª unidade do Poupatempo Paraná, com mais de 240 serviços

Abriu nesta terça-feira (18/11) a segunda unidade do Poupatempo Paraná em Curitiba. Quinta unidade do estado, o Poupatempo Curitiba Sul está localizado no Shopping Boulevard, no bairro Xaxim. O espaço vai atender a população que mora ou trabalha na região Sul da cidade, disponibilizando mais de 240 serviços estaduais no mesmo local.

A expectativa é de que o espaço realize cerca de mil atendimentos por mês. Ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para levar mais comodidade, rapidez e qualidade no atendimento ao cidadão. A orientação para os cidadãos é efetuar o agendamento prévio para agilizar o serviço, o que pode ser feito pelo site ou aplicativo, por enquanto disponível para aparelhos celulares com sistema Android.

No novo espaço, o público pode buscar atendimentos relacionados a veículos e motoristas pelo Detran; segunda via de fatura e religação de energia na Copel; informar vazamento de água ou adesão à fatura digital na Sanepar; obter mais informações sobre o Casa Fácil Paraná com a Cohapar; solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Instituto de Identificação; entre uma série de outros serviços de pelo menos 20 órgãos públicos, entre estaduais e municipais.

A ideia do programa, explica o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, é evitar que o cidadão precise se deslocar muito ou perca tempo em busca de um serviço. “O Poupatempo é uma forma de encurtar caminhos, permitindo que o cidadão, em um mesmo local, acesse centenas de serviços. A gente não quer aquele velho problema de mandar para uma repartição, depois mandar para outro lugar e o cidadão ficar perdendo tempo e dinheiro nesse processo”, salientou.

“Temos mais de 400 serviços mapeados para serem ofertados no Poupatempo e buscamos parceria com as prefeituras e outros órgãos, inclusive do governo federal, para centralizar aqui. Aos poucos, vamos trazendo mais entidades para o Poupatempo”, explicou o superintendente-geral de Governança, Serviços e Dados, Leandro Moura.

Além dos atendimentos físicos, por site ou aplicativo, nos locais onde o programa é instalado também são disponibilizados totens de autoatendimento e de atendimento regular, onde é possível conversar com um atendente de uma central. No caso do autoatendimento, é possível acessá-lo dentro do horário de funcionamento do shopping, que fecha mais tarde que a unidade.

Unidades do Poupatempo Paraná

Além desta, já está em funcionamento outra unidade em Curitiba, no Shopping Estação, e também em Londrina (Norte), Ponta Grossa (Campos Gerais) e São José dos Pinhais (RMC). Uma unidade itinerante também foi levada a Rio Bonito do Iguaçu para auxiliar e agilizar a emissão de documentos das pessoas afetadas pelo tornado que atingiu a cidade.

Também em novembro será inaugurado o Poupatempo de Maringá, além de mais quatro unidades até o final do ano. Até março de 2026, o Governo do Estado vai colocar para funcionar 20 Poupatempos Paraná, incluindo uma terceira unidade em Curitiba, na área Norte. A expectativa do programa é prestar aproximadamente 7 milhões de atendimentos por ano.