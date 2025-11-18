Negociação por WhatsApp? Sanepar perdoa juros e oferece 120x para pagar débitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar lançou o programa “Água em Dia +” para facilitar a regularização de débitos, permitindo que os clientes renegociem suas dívidas diretamente pelo WhatsApp. Com essa nova opção, os consumidores não precisam mais se deslocar a uma central de relacionamento para quitar os débitos. O número oficial da Sanepar para negociação é (41) 99544-0115.

O programa oferece condições facilitadas e inéditas para todos os perfis de consumidores, abrangendo clientes residenciais, comerciais, industriais e condomínios sociais. Os benefícios incluem a isenção de multa por atraso e juros de mora. Dependendo do perfil, a entrada pode ser reduzida a apenas 5% do valor total da negociação, e o parcelamento pode ser estendido de 24 até 120 vezes.

O gerente-geral comercial da Sanepar, Sergio Augusto Portela, destaca a flexibilidade da iniciativa: “O cliente pode negociar de acordo com a sua capacidade de pagamento, de forma prática e segura, sem precisar sair de casa, buscando atender a todos os perfis de consumidores.”

Para o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, a iniciativa é um facilitador seguro. “Toda a negociação é registrada diretamente no sistema da Sanepar e o valor das parcelas é incluído na própria fatura de água, junto ao consumo mensal, como mais um facilitador. A Companhia não envia boletos nem solicita pagamentos via Pix para pessoa física ou em nome de outro beneficiário que não seja a Companhia de Saneamento do Paraná”, destaca.

Como participar?

Para participar pelo WhatsApp, o cliente deve seguir o menu de opções, selecionando ‘3’ para Emitir segunda via/Analisar consumo e, em seguida, novamente a opção ‘3’ para Negociar débitos. Após informar a matrícula, o sistema confirma os dados e informa os débitos pendentes. Para prosseguir, é necessário o envio de cópias digitais do RG ou CNH, CPF e documento do imóvel (IPTU, contrato de compra e venda ou escritura).

Imagem: Sanepar.

O programa também está disponível via teleatendimento (0800 200 0115) e nas centrais de relacionamento para quem preferir o atendimento presencial. O prazo para adesão é limitado: o programa tem duração de 180 dias, com encerramento previsto para o início de maio de 2026.

Variedade de benefícios

O programa oferece descontos significativos nos juros de parcelamento. Confira, abaixo, os benefícios:

Clientes Particulares (Residencial, Comercial, Industrial) : Podem parcelar o saldo devedor em até 48 vezes com juros de 0,73% ao mês, o que representa metade da taxa normal praticada pela Sanepar.

: Podem parcelar o saldo devedor em até 48 vezes com juros de 0,73% ao mês, o que representa metade da taxa normal praticada pela Sanepar. Clientes com Tarifa Social (Água Solidária): Este perfil pode aderir sem nenhum valor de entrada, com o saldo devedor podendo ser dividido em até 60 vezes e juros de apenas 0,36% ao mês, uma redução de 75% na taxa usual.

Uma novidade é a possibilidade de negociar débitos que já estão em discussão judicial, permitindo a regularização completa do cadastro e o encerramento desses processos. As condições variam conforme o valor da dívida, e o parcelamento pode chegar a 60 vezes. Honorários e custas judiciais devem ser negociados separadamente.