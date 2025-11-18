Teto de estrutura externa de supermercado desaba e atinge cliente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma grande estrutura de dry wall que fica na parte externa do recém inaugurado supermercado Festval do bairro Juvevê, em Curitiba, caiu e deixou pelo menos uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (18/11). Ventos fortes atingiram a cidade em um temporal no começo da tarde, mas a estrutura do forro que fica em frente às lojas da Avenida João Gualberto caiu quando não mais chovia naquela região da cidade.

Uma mulher que passava pelo local foi atingida e teve escoriações. Por volta das 16h40 ainda aguardava atendimento médico do SAMU. A vítima estava lúcida e afirmou estar de passagem após realizar compras no supermercado.

Veja o vídeo de como ficou a região do incidente!

Procurado pela Tribuna do Paraná, o Festval informou que a situação aconteceu na área externa do supermercado, em um espaço gerido por uma administradora que é responsável por toda a área comercial do local.

“O forro que cedeu integra uma obra conduzida integralmente pela administradora, não tendo qualquer relação com a operação do supermercado. É importante destacar que todas as obras civis e de interiores referentes ao Festval foram concluídas antes da inauguração, seguindo os padrões técnicos e de segurança adotados pela rede”, diz nota.