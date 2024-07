Renault e Fundação Araucária vão distribuir 114 bolsas de pesquisa

A Fundação Araucária e a montadora Renault do Brasil vão investir R$ 1.479.600 em 114 bolsas de pesquisas para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O objetivo do programa é incentivar a articulação entre instituições científicas, tecnológicas e de inovação e a montadora Renault do Brasil, além de contribuir para a formação de futuros profissionais para atuarem no setor automotivo.

Desse investimento, R$ 932.148,00 são da Renault do Brasil e R$ 547.452,00 da Fundação Araucária. O prazo para submissão dos projetos é até 31 de julho e o resultado final deve ser divulgado a partir do dia 23 de setembro.

Serão ofertadas até 72 bolsas-empresa para estudantes de graduação no valor mensal de R$ 1.700; até 36 bolsas-empresa para estudantes de mestrado no valor mensal de R$ 3 mil e até seis bolsas-empresa no valor mensal de R$ 4 mil, para estudantes de doutorado. Para os estudantes de graduação e mestrado as bolsas têm duração de até 12 meses e para doutorado de até 24 meses.

Ao todo são 35 temas de interesse dos gestores da Renault que vão desde o Desenvolvimento de Sistema de Gestão da Produção de Protótipos, Automatização de Reportings e Análises, Tecnologia da Informação, Simulação de Evaporação de Peças e Componentes Veiculares, Melhoria de Processos Através de Inteligência Artificial até Serviços para Carros Conectados.

Confira a chamada pública completa.

