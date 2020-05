Será votado nesta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o projeto de lei que cria regras para reabertura de restaurantes com buffet por quilo no Paraná. O sistema de buffet, quando os alimentos ficam dispostos aos clientes, passou ser perigoso por causa do alto risco de contágio pelo coronavírus. Em Curitiba o tema já chegou a ser discutido e a solução foi a mudança do sistema de buffet para rotisseria.

publicidade

Na prática o projeto determina a utilização de máscaras, luvas descartáveis enquanto os clientes se serve. Além disso, reforça outro itens de higiene como distanciamento entre pessoas e mesas, utilização de álcool, além de placas de orientação. O projeto prevê ainda a limpeza de utensílios como conchas, colheres e espátulas a cada 30 minutos. Se houver descumprimento, o projeto prevê multa de R$ 5,3 mil.

Para a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Paraná), estas medidas servirão como uma alternativa para manter os estabelecimentos, que tiveram uma queda de 70% com a pandemia. Em abril, inclusive, a Abrabar afirmou que a crise do coronavírus poderia gerar a demissão de 50 mil pessoas no setor de gastronomia no Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?