Os restaurantes que servem comida no sistema de buffet em Curitiba poderão reabrir as portas no formato de rotisseria, comuns em mercados, em que o cliente aponta a um atendente pela vitrine o que deseja e recebe o prato montado. É o que ficou acertado após uma reunião realizada nesta terça-feira (28) entre representantes da regional paranaense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR) e o prefeito da cidade, Rafael Greca (DEM).

Os estabelecimentos estavam fechados por decreto desde meados de março para conter o avanço do coronavírus na cidade, tanto que o sistema self-service estava proibido. A prefeitura alegava que o autosserviço favorecia o contágio do coronavírus pela manipulação de utensílios e a proximidade das pessoas com os alimentos, dispersando mais facilmente gotículas de saliva sobre os preparos.

Desde então, poucos restaurantes self service conseguiram mudar o formato por conta. A maioria estava localizada dentro de supermercados, mas não havia um regramento até agora. Com a reunião, o presidente da entidade, Nelson Goulart Junior, diz que será mais fácil para os outros restaurantes voltarem a funcionar com segurança.

“As mudanças que os restaurantes precisam fazer são bem pequenas, com o aproveitamento dos balcões do buffet para o de rotisseria, bastando apenas colocar um vidro ou acrílico na frente. Muitos mais barato do que transformar um estabelecimento inteiro em um restaurante à la carte”, explica.

Na reunião, a Abrasel apresentou à prefeitura uma proposta de regramento sanitário para a reabertura dos restaurantes enquanto durarem as restrições de isolamento social. Segundo a Abrasel-PR, Curitiba tem atualmente cerca de 12 mil estabelecimentos com este perfil, atendendo em buffets self service.

“Estamos finalizando com o Sebrae um manual para a operação deste tipo de restaurante e, na terça-feira da semana que vem, o lançaremos com o apoio didático de cursos pela internet [para qualificar os empreendedores]”, completa Goulart.

A prefeitura informou que vai encaminhar o documento para a análise da Vigilância Sanitária e posteriormente disponibilizado em definitivo aos empresários.

“Temos que trabalhar nossa economia com garantias de saúde, com responsabilidade social. Coisa que eu percebo nesse guia da Abrasel, que logo será editado e disponibilizado aos interessados”, disse Greca.

