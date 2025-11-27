Rede paranaense de supermercados compra 10% do Assaí Atacadista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os irmãos Ederson e Everton Muffato, donos da rede paranaense de supermercados Muffato, assumiram 10% de posição acionária do Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacarejos do Brasil. A movimentação ainda deverá ser apreciada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A aquisição acionária foi feita pelos fundos Snapper Rocks Strategy e WHG Apache, que ficaram com 9,6% e 0,6% da participação, respectivamente. Ederson e Everton Muffato são investidores desses fundos.

Para a concretização da transação, houve a compra de ações ordinárias no mercado à vista na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e também via operações com instituições financeiras.

Participação coloca Muffato entre os principais acionistas do Assaí

De acordo com comunicado do Assaí Atacadista, os “investidores declararam não ter, nesta data, o objetivo de alterar a composição do controle acionário ou estrutura administrativa da companhia”.

A movimentação coloca os fundos ligados ao Grupo Muffato como o segundo maior acionista do Assaí Atacadista, passando o fundo Dynamo, com 5,01%. Hoje, a gestora Orbis tem a maior participação, com 11,57% das ações.

O Grupo Muffato está entre as maiores redes varejistas do Brasil, operando com as bandeiras Super Muffato (varejo) e Max Atacadista (atacarejo), além de outros serviços e negócios. A rede fundada em 1974 em Cascavel (PR), atua em 50 cidades do Paraná e São Paulo e emprega cerca de 24 mil colaboradores diretos.

