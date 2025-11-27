Prédio histórico do Centro de Curitiba ganha loja-conceito de tênis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O coração da cidade ganha um novo ponto de encontro para os apaixonados por cultura urbana. A marca de tênis ÖUS inaugura nesta sexta-feira (28/11), a partir das 18h, sua primeira loja-conceito em um prédio histórico no centro de Curitiba, transformando o patrimônio em palco para a autenticidade que carrega há 17 anos em seu DNA.

A celebração não poderia ser diferente do que a marca propõe desde sua criação: um encontro que fortalece laços com a comunidade local, conectando marca, público e parcerias através de uma mistura envolvente de atividades culturais, experiências exclusivas e lançamentos que prometem agitar os admiradores da cultura urbana.

Veja onde fica a loja:

+ Leia mais Procon/PR alerta sobre cuidados nas compras da Black Friday

Para marcar este momento especial, a festa de abertura contará com apresentações que misturam diferentes vertentes artísticas. A MC, rapper e compositora Stefanie comandará o microfone, enquanto Pedro Afara Project e Mitay complementam a programação musical. A fachada do prédio histórico ganhará vida com projeções de videomapping, criando uma experiência visual única para quem passar pela região.

O time de skatistas da marca estará presente em peso, reunindo talentos de diferentes cantos do país e até de Portugal: Dwayne Fagundes (RS), Arthur Aguilar (DF), Rafael Gomes (PR), William Oliveira (PR), Carlos Iqui (Portugal), Gian Naccarato (SP), Filipe Ortiz (SP), Jg Jobim (SP), Italo Penarrubia (SP), John Anderson (PR) e Duda Oliveira (RJ).

Hevea Dots. Foto: divulgação.

Fiel ao slogan PARES ÍMPARES, criado há 17 anos, a Flagship Store vai além de um simples ponto de venda. O espaço reforça a autenticidade da marca com lançamentos de parcerias inéditas, pocket shows, discotecagens, produtos exclusivos e limitados para a comunidade local, além de oferecer serviços como limpeza de calçados.

Cada detalhe da loja foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma verdadeira imersão no universo ÖUS. Do mobiliário aos utensílios, tudo leva a identidade visual da marca: cadeiras, poltronas, mãos francesas, azulejos, xícaras e até a máquina de waffle do Café carregam o DNA da ÖUS.

O toque familiar também está presente na culinária. Alguns dos quitutes oferecidos são receitas da mãe dos irmãos Narciso, como a cheesecake e o bolo de papoula. Para complementar, três drinks exclusivos assinados pelo premiado bartender Ariel Todeschini prometem surpreender os visitantes. O local foi concebido para ser um autêntico ponto de encontro onde conversas sobre moda, arte, skate, esportes, trabalhos criativos e música fluem naturalmente.

A colaboração é parte essencial da identidade da ÖUS. Ao longo de sua trajetória, a marca já estabeleceu parcerias com artistas, coletivos e empresas que compartilham sua visão cultural: NBA, Rider, Jun Matsui, Criolo x Mano Brown, SneakersBR, J. Borges, Street Fighter, Rodrigo Ogi, Kamau, Angeli, Caloi, Logitech, High e Desgosto. Cada colaboração expande o universo da marca sem abandonar seu princípio fundamental: celebrar a cultura brasileira através de pares de tênis.

História

Fundada em 2008 pelos irmãos Bruno Narciso e Rafael Narciso, ambos skatistas com longa trajetória no esporte, a ÖUS conquistou seu espaço como um dos principais nomes do footwear brasileiro conectado ao skate, à arte, à música e à cultura urbana. Com mais de 2.000 modelos lançados e presença em mais de 800 pontos de venda no Brasil e em países como França, Suíça, Chile, Peru e Argentina, a marca mantém sua essência original: design autoral, performance real e brasilidade sem filtro.

Serviço

INAUGURAÇÃO ÖUS FLAGSHIP STORE

28 de novembro, a partir das 18h

Rua Saldanha Marinho, 98, Centro – Curitiba

www.ous.com.br | @ous_official