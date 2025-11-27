Procon/PR alerta sobre cuidados nas compras da Black Friday

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Procon/PR, órgão vinculado à Secretaria estadual da Justiça e Cidadania, emitiu orientações para consumidores evitarem golpes durante as promoções da Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (28). Com o aumento do volume de compras e publicidade neste período, os riscos de fraudes também se intensificam.

Entre as principais recomendações estão: acompanhar a variação dos preços dos produtos ao longo do tempo, tomar cuidado com links recebidos através das redes sociais, ponderar a necessidade real de adquirir produtos e considerar promoções em lojas físicas, além das online.

Dicas para compras seguras

O monitoramento de preços é essencial para identificar se as ofertas da Black Friday são realmente vantajosas. Quanto aos links recebidos, especialmente via WhatsApp e e-mail, é importante ficar atento a sinais de golpe, como páginas que imitam sites oficiais de empresas e aceitam apenas pagamentos por boleto ou pix.

Avaliar a real necessidade da compra e se ela cabe no orçamento ajuda a evitar compras por impulso e reduz o risco de cair em fraudes. Além disso, considerar promoções em lojas físicas pode ser uma opção mais segura, já que o pagamento é feito na hora.

O Procon/PR reforça que, apesar das orientações, todo cuidado é pouco. Em caso de problemas, o órgão disponibiliza seus canais de atendimento para reclamações dos consumidores.