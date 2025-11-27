Mega varejista de decoração abre loja gigante no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Camicado, maior varejista brasileira de artigos para casa e decoração, inaugura nesta sexta-feira (28/11) sua nova loja no Shopping Aurora, em Londrina. Com investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, o espaço de 636m² nasce com o novo conceito da marca, de compras mais intuitivas.

Presente no Paraná há mais de duas décadas, desde 2003, a Camicado reforça sua conexão com o público da região, conhecido por apreciar o bem-estar e o estilo de vida que a marca representa.

“Londrina é uma cidade estratégica para a Camicado, com um público que valoriza o lar e busca produtos que unem design e funcionalidade. A nova loja foi pensada para oferecer uma experiência ainda mais completa e inspiradora”, afirma Natan Anaf, diretor da Camicado.

O formato reorganiza a jornada de compra de maneira mais intuitiva, permitindo que o cliente visualize como cada produto pode se integrar à sua rotina e estilo de vida. A proposta combina dois pilares fundamentais da estratégia da Camicado: a modernização do ambiente físico e a integração com os canais digitais.

A disposição dos produtos foi cuidadosamente planejada para facilitar a navegação e despertar a criatividade. “Acreditamos que a casa é uma extensão do que somos. Por isso, queremos que cada visita à Camicado seja uma oportunidade de se reconectar com o lar e descobrir novas formas de torná-lo ainda mais especial”, completa Anaf.

A marca hoje opera nove canais de venda e aposta na integração entre ambiente físico e digital.

Desde o ano passado, os clientes também encontram na loja física produtos de sellers parceiros — como móveis, estofados e luminárias —, ampliando a oferta de itens exclusivos do marketplace da marca. A Camicado conta ainda com aplicativo próprio, que facilita compras, consultas de saldo de cashback e outras vantagens. A marca também oferece uma linha exclusiva de produtos, a Home Style, que combina sofisticação, funcionalidade e compromisso com a sustentabilidade.