Curitiba pode ganhar Procon próprio: saiba o que isso muda

Curitiba pode finalmente entrar para o clube das capitais brasileiras com Procon municipal. A cidade, que figura entre as poucas metrópoles do país sem um órgão próprio de defesa do consumidor, será tema de uma reunião especial na Assembleia Legislativa do Paraná na próxima segunda-feira (1°/12).

O encontro, organizado pela Comissão de Defesa do Consumidor da ALEP, acontecerá das 9h às 11h no Auditório Deputado Delegado Recalcatti.

Enquanto outras capitais já contam com estruturas consolidadas para atendimento direto ao cidadão, oferecendo orientação, mediação de conflitos e fiscalização, Curitiba segue dependendo exclusivamente do Procon Estadual.

A criação do órgão municipal não é apenas uma questão burocrática, mas representa um avanço significativo para aproximar os serviços de defesa do consumidor da população, tornando o atendimento mais ágil e personalizado às necessidades locais.

Pesos-pesados da defesa do consumidor já confirmaram presença no debate: Claudia Silvano, que coordena o Procon Estadual; Paulo Martins, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico; e Gerson Faustino Rosa, da Diretoria de Justiça (DJUS).

Também participarão Vivian Patrícia Fortunato, procuradora que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor; Dr. Erick Le Ferreira, defensor público e presidente da ADEPAR; além de Jaiderson Rivarola, que coordena o Procon de São José dos Pinhais, e Dra. Laís Bergstein, representante da Brasilcon.

O Deputado Paulo Gomes, que preside a Comissão, defende que a criação do Procon municipal representa “um avanço necessário para modernizar o atendimento ao consumidor, garantir mais autonomia ao município e alinhar Curitiba ao padrão nacional já adotado pelas demais capitais”.

A expectativa dos organizadores é que o encontro não apenas amplie o debate, mas também defina estratégias concretas e acelere as negociações para implementação do órgão, considerado peça-chave no fortalecimento das políticas públicas de defesa do consumidor em Curitiba.