Dois homens são presos por comércio ilegal de bebidas e alimentos em Curitiba

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (27/11) durante operação realizada nos bairros Centro e Ganchinho, em Curitiba. A ação combate crimes contra a saúde pública, ordem tributária e receptação, contando com apoio de diversos órgãos fiscalizadores.

As investigações começaram após a prisão de um empresário no dia 11 de novembro, conforme explicou o delegado Hormínio de Paula Lima Neto. O foco das diligências estava no comércio ilegal de bebidas alcoólicas estrangeiras sem registro, venda de alimentos de origem não verificada e armazenados irregularmente, além de sonegação fiscal com falsificação de dados em notas fiscais eletrônicas.

​”A ação repressiva visa a proteção da incolumidade pública. A venda de produtos alimentícios e etílicos sem a devida certificação regulamentar constitui uma irresponsabilidade sanitária com potencial risco de tragédia para a população”, explica o delegado Lima Neto.

O delegado Wilkinson Fabiano Oliveira de Arruda informou que também foram apreendidas folhas de bananeira com suspeita de origem estrangeira, sem autorização para entrada no Brasil.

Materiais apreendidos em Curitiba vão passar por perícia

Todos os materiais recolhidos passarão por perícia e serão destruídos conforme determina a legislação. O inquérito continua em andamento para identificar toda a rede logística e de distribuição envolvida no esquema.

A operação contou com a participação da Receita Federal, Receita Estadual, Vigilância Sanitária Municipal, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) e Secretaria Municipal de Urbanismo. Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde aguardam à disposição do Poder Judiciário.