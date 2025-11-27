Curitiba é preparada? Temporais e enchentes preocupam 62% dos moradores

Você já parou para pensar se seu bairro está preparado para enfrentar um temporal forte ou uma enchente? De acordo com a pesquisa “Retratos do morar”, realizada pela Ipsos-Ipec e encomendada pelo QuintoAndar e pelo Imovelweb, 44% dos moradores da Região Metropolitana de Curitiba acreditam que o local onde vivem não está preparado para lidar com eventos climáticos extremos.

O estudo revelou que a preocupação com as mudanças climáticas é crescente entre os curitibanos. Para 62% dos entrevistados na capital paranaense, essa inquietação tende a aumentar no futuro, principalmente quando se pensa nos impactos que fenômenos climáticos podem causar às moradias.

A pesquisa utilizou uma escala de 0 a 10 para medir quanto os eventos climáticos influenciam na escolha de um novo lar. O resultado? 22% dos participantes deram nota máxima (10), indicando que esse fator pesa – e muito – na hora de decidir onde morar.

O que os curitibanos mais buscam em um imóvel pensando nas mudanças climáticas? A lista de prioridades ficou assim:

– Distância de morros/encostas com risco de deslizamento (44%)

– Imóveis em regiões mais altas/sem risco de alagamento (33%)

– Proximidade de áreas verdes/locais arborizados (31%)

– Conforto térmico/ventilação/ar-condicionado (28%)

– Construções com materiais resistentes/específicos/protetores (28%)

– Painéis solares (19%)

– Sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva (15%)

– Telhado verde – vegetação sobre sistema impermeável (4%)

“O tornado que atingiu o Paraná nesta semana mostra como as mudanças climáticas impactam diretamente o nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à moradia. Na região metropolitana de Curitiba, vemos que essa preocupação se traduz em uma busca pragmática por segurança, priorizando imóveis que estejam protegidos dos riscos de deslizamentos e alagamentos. Em um ano em que o Brasil sedia a COP, essa percepção reforça o quanto a adaptação urbana precisa andar lado a lado com a consciência ambiental”, afirma Eduardo Miranda, diretor-geral do Imovelweb.

A pesquisa também revelou que muitos curitibanos já enfrentaram problemas em suas casas devido a eventos climáticos. Entre os entrevistados, 38% já moraram em imóveis com infiltrações e umidade, 19% relataram danos a portas, janelas, telhados ou áreas externas, 15% viveram em locais que sofreram danos estruturais e 13% mencionaram danos nos sistemas elétricos ou hidráulicos.

Como foi feita a pesquisa

Foram realizadas 2.485 entrevistas online com brasileiros de 18 anos ou mais, das classes A, B e C, em todas as cinco regiões do país. A pesquisa incluiu amostras representativas das regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, além das cidades de Brasília e Curitiba. As entrevistas aconteceram entre 14 e 31 de agosto de 2025, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos no total da amostra. Em Curitiba, foram ouvidas 200 pessoas, com margem de erro de 7 pontos percentuais.