Cohapar entrega 176 apartamentos do Best Life Residence em Curitiba

27/11/25
A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) concluiu nesta quinta-feira (27) a entrega de chaves dos 176 apartamentos do Best Life Residence, em Curitiba. O condomínio foi viabilizado em parceria entre o Governo do Estado, a Caixa Econômica Federal e a Construtora BL Empreendimento Imobiliários, com investimento total de R$ 54,9 milhões.

O Governo do Paraná aplicou R$ 1,8 milhão por meio do Programa Casa Fácil para subsidiar o valor de entrada de 102 famílias com renda de até quatro salários mínimos. Os beneficiários também podem acessar descontos do programa federal Minha Casa, Minha Vida e utilizar o FGTS para abater o saldo devedor.

Localizado no bairro Atuba, o empreendimento conta com seis blocos de quatro pavimentos, áreas de lazer e apartamentos de um ou dois dormitórios, com áreas privativas entre 35 e 46 m². As unidades foram vendidas a partir de R$ 195 mil, com prestações entre R$ 1.000 e R$ 1.500 mensais.

O programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Cohapar, já beneficiou mais de 126 mil famílias em todo o estado. Recentemente, foi lançada a modalidade Casa Fácil Paraná Terceira Idade, que oferece subsídios de R$ 80 mil para pessoas com 60 anos ou mais e renda de até quatro salários mínimos.

