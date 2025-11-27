Quadrilha que furtava mansões em Curitiba é alvo de operação; nove são presos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quinta-feira (27/11), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação contra um grupo especializado em furtar residências de alto padrão em Curitiba.

A ação resultou na prisão de nove pessoas e no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos na capital paranaense, Fazenda Rio Grande, Colombo e Araucária, na região metropolitana, e em São Paulo.

A investigação da PCPR identificou ao menos 11 ocorrências de furtos em bairros como Jardim Social, Hugo Lange, Cabral, Santa Felicidade e Santo Inácio, em Curitiba.

“Identificamos que em todos os casos os suspeitos adotaram um mesmo modo de ação. Acessavam os locais quando os moradores estavam ausentes, usavam máscaras, luvas e se dirigiam até as residências utilizando veículos alugados que tinham seus aparelhos rastreadores removidos ou placas adulteradas antecipadamente”, explica o delegado da PCPR Fernando Zamoner.

O grupo agia de forma meticulosa, realizando levantamentos prévios dos alvos. A preferência era por itens valiosos e de fácil comercialização, como dinheiro, joias, armas e obras de arte.

Dois integrantes vinham de São Paulo e também atuavam em furtos a condomínios prediais, além das residências de alto padrão.

Outros crimes sob investigação

Na mesma operação, a equipe policial cumpriu outros 12 mandados de busca e apreensão contra investigados por crimes patrimoniais em Curitiba. Alguns destes suspeitos mantinham conexões com o grupo especializado em furtos a mansões.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, bebidas alcoólicas, roupas com etiquetas e outros objetos que serão analisados para identificação de origem.

As investigações também apuram a ligação do grupo com roubos a transeuntes, assaltos a farmácias e o latrocínio do comerciante Edi Gervásio de Melo, de 58 anos, dono de um bar no bairro Rebouças.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e apurar ocorrências adicionais vinculadas ao grupo criminoso.