Prefeitura inicia obra emergencial para conter erosão no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta quinta-feira (27/11) uma intervenção emergencial para corrigir uma erosão de grande porte na Rua Visconde do Rio Branco, no cruzamento com a Rua Fernando Moreira, região central da cidade. A situação foi identificada nas primeiras horas da manhã, e equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) foram imediatamente acionadas.

Ao chegar ao local, os técnicos constataram que uma antiga galeria construída em pedras havia cedido. O trecho foi isolado e sinalizado para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A estrutura antiga será substituída por uma nova galeria de águas pluviais em concreto, com 15 metros de extensão e 0,80 metro de diâmetro, ampliando a capacidade de escoamento em um ponto historicamente sensível aos efeitos das chuvas intensas.

A previsão é de que o trabalho seja concluído até a próxima segunda-feira (1/12), dependendo das condições climáticas. A nova estrutura visa modernizar o sistema de drenagem e garantir mais segurança para quem circula pelo Centro, além de melhorar o fluxo das águas pluviais e reduzir a recorrência de alagamentos em dias de chuva forte.

Para permitir a execução dos trabalhos, foram implantados bloqueios temporários nos cruzamentos da Visconde de Guarapuava com Saldanha Marinho e da Visconde de Nácar com Augusto Stresser. A Rua Augusto Stresser já está liberada, sem registro de congestionamentos. Outras liberações ocorrerão conforme o ritmo das obras.

Agentes da Setran orientam o trânsito na região. Motoristas devem redobrar a atenção e seguir as sinalizações, utilizando rotas alternativas quando possível enquanto as equipes concluem os serviços.