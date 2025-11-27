Cantora viral camaronesa esgota ingressos com show em Curitiba

Após o imenso sucesso de sua primeira turnê no Brasil no começo do ano – com ingressos esgotados em tempo recorde em Curitiba – a cantora e compositora franco-camaronesa Irma Pany retorna ao país com o espetáculo “You and My Guitar“, e se apresenta na capital paranaense nos dias 2 e 3 de dezembro, no Teatro Paiol.

Irma é daquelas artistas que transformam um simples show em uma experiência sensorial completa. Ela, o violão, uma stomp box e o público. Só isso. E acreditem: é tudo o que se precisa para uma noite inesquecível.

+ Leia mais Festival gratuito transforma o Centro de Curitiba neste sábado

O Teatro Paiol foi escolhido para receber esse espetáculo. Quem já esteve lá sabe do que estou falando: formato circular, plateia em arena, acústica impecável. É um dos espaços mais simbólicos da nossa cena cultural curitibana, um verdadeiro ícone de renovação artística. Digamos que é o cenário perfeito para esse reencontro da Irma com o público curitibano – cada nota, cada silêncio, tudo ganha uma força diferente quando artista e plateia respiram juntos.

“Nunca esqueci o calor com que Curitiba me recebeu na primeira vez, quando cantei no Sofar Curitiba em fevereiro deste ano. E agora, cantar no Teatro Paiol, é como estar dentro de um coração que pulsa junto com a música. Estar inteira, em dois dias de um espetáculo tão íntimo e próximo ao público, é um presente que quero sentir”, afirma a cantora.

O show passeia por diferentes fases da carreira da artista, trazendo suas composições mais marcantes como “Letter to the Lord” (aquela que a revelou para o mundo!), a delicada “Sunrise” com sua poesia íntima, e “Rolling Stone”, que é um sucesso absoluto com o público internacional.

Irma também traz releituras de clássicos que são de arrepiar. Imaginem “How Deep Is Your Love” dos Bee Gees na voz dela e “Thriller” do Michael Jackson. Para aproximar ainda mais do nosso coração brasileiro, ela incluiu “Ainda Lembro” da Marisa Monte e Nando Reis, além de “Domingo”, aquela pérola do Caetano que a Maria Bethânia eternizou. É uma verdadeira ponte entre o trabalho autoral dela e grandes ícones da música mundial e brasileira.

Você sabia que a Irma começou sua carreira em 2008, conquistando milhões de fãs no YouTube com seus covers acústicos que viralizaram? De lá pra cá, ela evoluiu para colaborações com artistas do calibre de Will.i.am e Céline Dion! Em 2012, ela chegou a ser indicada como melhor artista francesa no MTV Europe Music Awards.

Serviço

Irma Pany – “You and My Guitar”

Datas: 2 e 3 de dezembro de 2025

Local: Teatro Paiol – Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho, Curitiba

Horário: 20h

Ingressos no Sympla

Classificação: Livre