Festival gratuito transforma o Centro de Curitiba neste sábado

Sabe aquela vibe gostosa de rua, com música boa, comida de bar e uma galera animada? É exatamente isso que vai rolar no próximo sábado (29/11) na Alameda Prudente de Moraes, um dos pontos mais queridos de bares do centro de Curitiba. A primeira edição do Prudente Fest promete transformar a região em um verdadeiro corredor de cultura urbana, música e gastronomia das 13h às 20h.

O festival vai acontecer ao ar livre, com aquela pegada descolada da Prudente. O trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Carlos de Carvalho será fechado para carros, dando espaço só para os pedestres curtirem sem pressa. É uma parceria super bacana entre seis bares da região: Ponto 41, Ruína Bar, Pappas, Janela Bar, Irie e Hacienda Café – todos com entrada gratuita.

Imagina só: um palco montado no meio da rua, com DJs de vários estilos se revezando durante as sete horas de festa, além de shows ao vivo de rock e blues. Nos bares, vai ter de tudo um pouco – cervejas, chopes gelados, vinhos para quem prefere algo mais sofisticado, drinks clássicos e aquelas criações autorais que só encontramos por ali, sem falar nos petiscos e pratos especiais que cada estabelecimento vai preparar.

O que mais me anima nessa iniciativa é ver como o Prudente Fest nasce com a proposta de fortalecer a cultura de rua em Curitiba. É uma forma de integrar os diferentes espaços e personalidades dos bares da região, consolidando de vez a Alameda como um polo de encontros, criatividade e, claro, muita diversão com boa música.

Serviço

Prudente Fest – Primeira Edição

Alameda Prudente de Moraes (entre as ruas Saldanha Marinho e Carlos de Carvalho).

29 de novembro (sábado), das 13h às 20h.

Coletivo dos bares: Ponto 41, Ruína Bar, Pappas, Janela Bar, Irie e Hacienda Café.

Entrada gratuita nos bares.